علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: سامانه‌ای بارشی از عصر روز شنبه وارد جو منطقه شده و تا روز دوشنبه فعالیت خواهد داشت و طی این مدت، بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی، این سامانه ضمن ایجاد کاهش محسوس دمای روزانه، به‌صورت متناوب سبب بارش باران همراه با وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رعدوبرق خواهد شد.

زورآوند افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شدت بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر خواهد بود و این تشدید بارندگی عمدتاً در نیمه غربی و نواحی شمالی استان رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: در این مناطق احتمال وقوع رگبار تگرگ، آبگرفتگی معابر عمومی و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی وجود دارد و شهروندان باید هشدارها را جدی بگیرند.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با اشاره به مخاطرات پیش‌رو گفت: بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعدوبرق و رگبار پراکنده تگرگ از جمله پدیده‌هایی است که طی این مدت استان را درگیر خواهد کرد. این سامانه از اوایل روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده و فعالیت آن تا اواخر دوشنبه ۳۱ فروردین ادامه خواهد داشت.

وی منطقه اثر این سامانه را کل استان کرمانشاه اعلام کرد و افزود: نیمه غربی و مناطق شمالی بیشترین میزان تأثیر را تجربه خواهند کرد.

به گفته زورآوند، مخاطرات احتمالی شامل لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، کندی حرکت وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر، ایجاد رواناب و احتمال وقوع خواهد بود.