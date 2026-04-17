  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

هشدار نارنجی سامانه بارشی و تشدید بارش‌ها درنیمه غربی و شمالی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با هشدار سطح نارنجی از ورود سامانه بارشی از عصر شنبه تا دوشنبه خبر داد که موجب کاهش دما، بارش باران، وزش باد شدید و رعدوبرق در استان می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: سامانه‌ای بارشی از عصر روز شنبه وارد جو منطقه شده و تا روز دوشنبه فعالیت خواهد داشت و طی این مدت، بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی، این سامانه ضمن ایجاد کاهش محسوس دمای روزانه، به‌صورت متناوب سبب بارش باران همراه با وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رعدوبرق خواهد شد.

زورآوند افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شدت بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر خواهد بود و این تشدید بارندگی عمدتاً در نیمه غربی و نواحی شمالی استان رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: در این مناطق احتمال وقوع رگبار تگرگ، آبگرفتگی معابر عمومی و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی وجود دارد و شهروندان باید هشدارها را جدی بگیرند.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با اشاره به مخاطرات پیش‌رو گفت: بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید، رعدوبرق و رگبار پراکنده تگرگ از جمله پدیده‌هایی است که طی این مدت استان را درگیر خواهد کرد. این سامانه از اوایل روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده و فعالیت آن تا اواخر دوشنبه ۳۱ فروردین ادامه خواهد داشت.

وی منطقه اثر این سامانه را کل استان کرمانشاه اعلام کرد و افزود: نیمه غربی و مناطق شمالی بیشترین میزان تأثیر را تجربه خواهند کرد.

به گفته زورآوند، مخاطرات احتمالی شامل لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، کندی حرکت وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر، ایجاد رواناب و احتمال وقوع خواهد بود.

کد مطلب 6803429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها