علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، از اواخر وقت امروز شنبه سامانه‌ای بارشی وارد جو استان شده و تا روز چهارشنبه به تناوب فعال خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه در سطح استان با وزش باد، بارش باران و وقوع رعدوبرق همراه خواهد بود و در برخی ساعات شدت ناپایداری‌ها افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بیشترین شدت بارش‌ها روز یکشنبه در مناطق مرکزی، روز دوشنبه در نواحی مرکزی و نیمه شرقی و روز سه‌شنبه در نیمه غربی و مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با اشاره به پیامدهای این سامانه گفت: در برخی نقاط احتمال آبگرفتگی معابر، رگبار تگرگ و شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب‌های محلی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: با خروج این سامانه، از روز پنجشنبه تا جمعه شرایط جوی در استان پایدار خواهد شد و پدیده خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: دمای هوا تا روز دوشنبه تغییر محسوسی ندارد، اما از روز سه‌شنبه تا صبح پنجشنبه کاهش نسبی دما رخ داده و در ادامه هفته دوباره روند افزایشی خواهد داشت.