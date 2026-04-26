علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی که روز گذشته در خصوص آن هشدار سطح نارنجی شماره ۰۴ صادر شد، از امروز (یکشنبه) تا روز چهارشنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد و به تناوب سبب وزش باد، بارش باران و رعد و برق در سطح استان خواهد شد.
وی افزود: بارشها امروز عمدتاً در مناطق مرکزی و جنوبی استان نمود بیشتری دارد و در روز دوشنبه، بهویژه در نیمه غربی استان، از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روز سهشنبه نیز بارشها عمدتاً در نیمه غربی و نواحی شمالی استان تقویت میشود و در این مناطق علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال وقوع رگبار تگرگ نیز وجود دارد.
زورآوند خاطرنشان کرد: در مناطق یادشده احتمال شکلگیری رواناب و سیلابهای محلی دور از انتظار نیست، از اینرو توصیه میشود شهروندان و دستگاههای اجرایی تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
وی درباره وضعیت روزهای پایانی هفته نیز گفت: در صورت مشاهده بارش در سطح استان طی این مدت، این بارشها غالباً به شکل رگبارهای موقت و پراکنده بهاری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان درباره تغییرات دمایی اظهار کرد: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما از روز سهشنبه تا صبح پنجشنبه به طور نسبی کاهش مییابد.
