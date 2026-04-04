به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفر کاری به شهرستان رومشکان، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عصر شنبه با حضور در مزارع گندم آبی و دیم این منطقه، از نزدیک در جریان روند کشت، وضعیت مزارع و عملیات‌های اجرایی قرار گرفت.

وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با کشاورزان و بهره‌برداران، به بررسی مشکلات، نیازها و شرایط زراعی منطقه پرداخت و بر لزوم حمایت از گندم‌کاران تأکید کرد.

رومشکان؛ یکی از قطب‌های تولید گندم در لرستان

صیادی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان اظهار داشت: رومشکان یکی از مناطق مهم تولید گندم در استان به شمار می‌رود، به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۷۰۰ هکتار گندم آبی و بیش از چهار هزار هکتار گندم دیم در این شهرستان زیر کشت قرار دارد.

وی افزود: این میزان سطح زیر کشت، نقش قابل توجهی در تأمین نیاز گندم استان و تقویت زنجیره تأمین مواد غذایی ایفا می‌کند.

اجرای گسترده عملیات مبارزه با علف‌های هرز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات فنی انجام‌شده در مزارع گندم گفت: عملیات مبارزه با علف‌های هرز در سطح گسترده‌ای از اراضی کشاورزی استان در حال انجام است.

وی بیان کرد: در حال حاضر این عملیات در ۱۰ هزار و ۷۹۰ هکتار از مزارع آبی و ۳۵ هزار و ۹۷ هکتار از مزارع دیم استان اجرا شده که نقش مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهد داشت.

گندم؛ محور اصلی امنیت غذایی

صیادی با تأکید بر جایگاه راهبردی گندم در اقتصاد کشاورزی کشور تصریح کرد: این محصول یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی محسوب می‌شود و افزایش تولید آن در شهرستان‌هایی مانند رومشکان، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و پایداری زنجیره غذایی دارد.

وی ادامه داد: حمایت از گندم‌کاران، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه آموزش‌های فنی و ارتقای بهره‌وری مزارع از جمله اولویت‌های اصلی این سازمان است.

ظرفیت بالای رومشکان برای افزایش تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصلخیز منطقه گفت: رومشکان از ظرفیت بالایی برای افزایش تولید گندم برخوردار است و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان عملکرد مزارع را به‌طور قابل توجهی ارتقا داد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات فنی، پشتیبانی از کشاورزان و اجرای برنامه‌های حمایتی، زمینه افزایش تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران را فراهم کنیم.

بررسی چالش‌ها و نیازهای کشاورزان

در ادامه این بازدید، روند اجرای طرح‌های زراعی، اقدامات مقابله با عوامل خسارت‌زای گیاهی از جمله علف‌های هرز، آفات و بیماری‌هایی مانند زنگ گندم مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین کشاورزان منطقه در گفت‌وگو با مسئولان، مسائل و نیازهای خود در حوزه تأمین نهاده‌ها، آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های فنی را مطرح کردند تا در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.