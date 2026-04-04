۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۲

رومشکان در مسیر تقویت تولید گندم؛ تأکید بر افزایش بهره‌وری مزارع

رومشکان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با حضور در مزارع گندم شهرستان رومشکان، بر اهمیت ارتقای تولید این محصول راهبردی و نقش آن در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفر کاری به شهرستان رومشکان، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان عصر شنبه با حضور در مزارع گندم آبی و دیم این منطقه، از نزدیک در جریان روند کشت، وضعیت مزارع و عملیات‌های اجرایی قرار گرفت.

وی در این بازدید ضمن گفت‌وگو با کشاورزان و بهره‌برداران، به بررسی مشکلات، نیازها و شرایط زراعی منطقه پرداخت و بر لزوم حمایت از گندم‌کاران تأکید کرد.

رومشکان؛ یکی از قطب‌های تولید گندم در لرستان

صیادی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان اظهار داشت: رومشکان یکی از مناطق مهم تولید گندم در استان به شمار می‌رود، به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۷۰۰ هکتار گندم آبی و بیش از چهار هزار هکتار گندم دیم در این شهرستان زیر کشت قرار دارد.

وی افزود: این میزان سطح زیر کشت، نقش قابل توجهی در تأمین نیاز گندم استان و تقویت زنجیره تأمین مواد غذایی ایفا می‌کند.

اجرای گسترده عملیات مبارزه با علف‌های هرز

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات فنی انجام‌شده در مزارع گندم گفت: عملیات مبارزه با علف‌های هرز در سطح گسترده‌ای از اراضی کشاورزی استان در حال انجام است.

وی بیان کرد: در حال حاضر این عملیات در ۱۰ هزار و ۷۹۰ هکتار از مزارع آبی و ۳۵ هزار و ۹۷ هکتار از مزارع دیم استان اجرا شده که نقش مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهد داشت.

گندم؛ محور اصلی امنیت غذایی

صیادی با تأکید بر جایگاه راهبردی گندم در اقتصاد کشاورزی کشور تصریح کرد: این محصول یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی محسوب می‌شود و افزایش تولید آن در شهرستان‌هایی مانند رومشکان، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و پایداری زنجیره غذایی دارد.

وی ادامه داد: حمایت از گندم‌کاران، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه آموزش‌های فنی و ارتقای بهره‌وری مزارع از جمله اولویت‌های اصلی این سازمان است.

ظرفیت بالای رومشکان برای افزایش تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصلخیز منطقه گفت: رومشکان از ظرفیت بالایی برای افزایش تولید گندم برخوردار است و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان عملکرد مزارع را به‌طور قابل توجهی ارتقا داد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات فنی، پشتیبانی از کشاورزان و اجرای برنامه‌های حمایتی، زمینه افزایش تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران را فراهم کنیم.

بررسی چالش‌ها و نیازهای کشاورزان

در ادامه این بازدید، روند اجرای طرح‌های زراعی، اقدامات مقابله با عوامل خسارت‌زای گیاهی از جمله علف‌های هرز، آفات و بیماری‌هایی مانند زنگ گندم مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین کشاورزان منطقه در گفت‌وگو با مسئولان، مسائل و نیازهای خود در حوزه تأمین نهاده‌ها، آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های فنی را مطرح کردند تا در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

