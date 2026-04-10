به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر، صبح جمعه به همراه مسئول حفظ نباتات، با حضور در روستاهای مختلف بخش مرکزی و بالاگریوه، از مزارع گندم و کلزا بازدید کرد و وضعیت این مزارع را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

حضور در روستاهای نصیرتپه، واشیان، چشمه‌شیرین، چاه‌شیرین و بادامک

ساتیاروند به همراه مسئول حفظ نباتات، با حضور در روستاهای نصیرتپه، واشیان، چشمه‌شیرین، چاه‌شیرین و بادامک در بخش مرکزی جایدر، از مزارع گندم و کلزا بازدید کرد.

در این دیدارها و پایش‌های میدانی، وی ضمن گفت‌وگو با کشاورزان منطقه، نسبت به گسترش سن مادر گندم و علف‌های هرز هشدار داده و بر ضرورت آغاز سریع عملیات کنترل و مبارزه تأکید کرد.

قدردانی از کشاورزان پیشرو در مبارزه با آفات

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر از کشاورزان پیشرو بخش مرکزی که مبارزه با زنگ زرد گندم، سن مادر و سمپاشی علف‌های هرز را آغاز کرده‌اند، قدردانی کرد و خواستار اطلاع‌رسانی وسیع‌تر به سایر کشاورزان برای مدیریت به‌موقع این آفات شد.

کشاورزان حاضر در این بازدیدها، مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات تولید در این منطقه را مطرح کرده و خواستار حمایت بیشتر در زمینه کنترل آفات به‌ویژه سن مادر گندم و کلزا شدند.

ساتیاروند نیز قول مساعد برای پیگیری مشکلات مطرح‌شده را داد.

بازدید از مزارع بخش بالاگریوه

در ادامه، مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با حضور در حوزه مرکز جهاد کشاورزی پاعلم و روستاهای چم‌گز، چم‌گرداب، تنگ‌فنی، هفت‌چشمه و گری بلمک در بخش بالاگریوه، ضمن دیدار با کشاورزان این مناطق، وضعیت زراعت را بررسی کرد.

در این بازدید نیز ساتیاروند بر ضرورت مقابله فوری با سن مادر گندم، علف‌های هرز و بیماری زنگ زرد تأکید و بر ادامه روند مبارزه توسط کشاورزان پیشرو منطقه بالاگریوه تقدیر کرد.

وی از تلاش‌های این کشاورزان در مدیریت به‌موقع آفات تشکر کرد.

توصیه‌های کارشناسی و ضرورت مدیریت به‌موقع آفات

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با بیان اهمیت مدیریت به‌موقع آفات، تأکید کرد: همکاری و هماهنگی کشاورزان با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نقش مهمی در حفظ عملکرد مزارع دارد و استمرار آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه امری ضروری است.

وی خواستار اطلاع‌رسانی گسترده به کشاورزان در خصوص زمان دقیق مبارزه با آفات، نوع سموم مصرفی و مقدار مصرف شد و گفت: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی آماده ارائه مشاوره و راهنمایی به کشاورزان در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت هستند.