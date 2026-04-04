آغاز طرح پایش مزارع استان سمنان؛ شناسایی آفات برای ارتقای کیفی تولید

به گزارش خبرنگار مهر، فرانک قهرمان فرد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اهمیت پایش مستمر مزارع غلات اظهار کرد: در شهرستان های سمنان و سرخه، بازدید میدانی از اغلب مناطق، با هدف شناسایی و کنترل عوامل خسارتزای غلات، بهویژه سن غلات، انجام شد.
وی افزود: این بازدیدها با هدف بررسی دقیق وضعیت مزارع، شناسایی زودهنگام آفات و ارائه توصیههای فنی لازم به بهرهبرداران انجام شده است تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
به گفته وی، کنترل مؤثر این آفات بدون حضور میدانی کارشناسان و همکاری کشاورزان امکانپذیر نخواهد بود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان همچنین به بازدید میدانی از مزارع غلات شهرستان های آرادان و گرمسار اشاره کرد و گفت: در این شهرستان نیز با حضور کارشناس حفظ نباتات سازمان، وضعیت مزارع از نظر آلودگی به سن غلات مورد پایش قرار گرفت و توصیههای فنی لازم به بهرهبرداران ارائه شد.
وی تصریح کرد: پایش مستمر مزارع یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از خسارت و صیانت از تولیدات زراعی است.
قهرمان فرد در ادامه با اشاره به شرایط مزارع گندم شهرستان های شاهرود و میامی خاطرنشان کرد: در این شهرستان ها نیز پایش میدانی مزارع با هدف رصد آفت سن گندم و پیشآگاهی نسبت به احتمال بروز زنگ گندم، بهویژه با توجه به بارشهای اخیر، انجام شده است.
وی گفت: هرچند تاکنون طغیان جدی آفت سن غلات در مزارع استان مشاهده نشده، اما تیمهای تخصصی بهصورت روزانه مزارع را رصد میکنند و در مزارع آلوده، مبارزه بهسرعت آغاز میشود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، با بیان اینکه مبارزه بهموقع با آفت سن غلات تأثیر مستقیمی بر افزایش کیفیت و کمیت محصول، بهویژه گندم دارد و از مهمترین برنامههای حمایتی سازمان برای صیانت از تولیدات کشاورزی استان به شمار میرود افزود: استمرار این پایشها، نقش مهمی در کاهش خسارات، افزایش بهرهوری و حفظ امنیت تولید در بخش کشاورزی استان سمنان خواهد داشت.
