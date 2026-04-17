فرماندار دیلم: ترکیب اعضای شعب اخذ رأی در شهرهای شهرستان تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر جمعه در نشست هیأت اجرایی انتخابات که با حضور اعضای هیأت اجرایی و رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان برگزار شد، گفت: در این نشست ترکیب اعضای شعب اخذ رأی مورد بررسی قرار گرفت و افراد واجد شرایط انتخاب شدند.

فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان دیلم افزود: برای برگزاری انتخابات پیشِ‌رو، ۱۸ شعبه ثابت در شهر دیلم و سه شعبه ثابت در شهر امام حسن پیش‌بینی و تعیین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان اعضای هیأت اجرایی و نظارت برای برگزاری انتخاباتی منظم و قانونمند، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب فرآیندهای انتخاباتی در شهرستان فراهم شده است.

فرماندار دیلم در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات پیشِ‌رو یادآور شد: انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.