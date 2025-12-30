فرماندار دیلم:۲۱ شعبه اخذ رأی برای انتخابات شوراها پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در نشست هیأت اجرایی انتخابات شهرستان دیلم برای تعیین شعب اخذ رأی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی امن، شفاف و در شأن مردم شریف شهرستان دیلم اندیشیده شده و هیأت اجرایی با هماهنگی کامل با هیأت نظارت و دستگاه‌های اجرایی، وظایف قانونی خود را با دقت دنبال می‌کند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مجموعاً ۲۱ شعبه اخذ رأی برای انتخابات پیش‌رو پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۱۸ شعبه در شهر دیلم و ۳ شعبه در شهر امام حسن مستقر خواهد بود.

فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در فرآیند انتخابات اظهار داشت: حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، تضمین‌کننده اقتدار ملی و پشتوانه نظام جمهوری اسلامی است و مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی با تمام توان در مسیر برگزاری انتخاباتی آرام و قانونمند تلاش خواهند کرد.

در ادامه این نشست، اعضای هیأت اجرایی و نظارت ضمن بررسی شاخص‌های لازم برای جانمایی شعب، بر رعایت عدالت جغرافیایی، دسترسی آسان شهروندان و تأمین امنیت کامل شعب تأکید کردند.

شهرستان دیلم با آمادگی کامل در مسیر برگزاری انتخابات پیش‌رو قرار دارد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی به‌صورت مستمر در حال انجام است.