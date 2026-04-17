به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در مصلای بیتالمقدس اراک، با اشاره به وضعیت امنیتی خلیجفارس و دریای عمان گفت: امنیت پایدار در این منطقه تنها در صورتی حاصل خواهد شد که کشورهای ساحلی با همکاری یکدیگر مسائل را مدیریت کنند.
وی دخالت قدرتهای فرامنطقهای را موجب پیچیدهتر شدن چالشها خواند و تأکید کرد: این منطقه متعلق به ملتهای حوزه خلیجفارس است و بیگانگان حق ندارند مسیر روابط کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.
امام جمعه اراک بااشاره به روند برخورد نهادهای بینالمللی با برنامه صلحآمیز هستهای ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای فعالیتهای هستهای خود، همکاری نزدیک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته و طبق مقررات جهانی عمل کرده است.
آیتالله دری افزود: با وجود این، برخی قدرتها تلاش دارند با ایجاد فشارهای سیاسی، حق طبیعی ایران در استفاده از انرژی صلحآمیز هستهای را محدود جلوه دهند،در حالی که همین کشورها نسبت به فعالیتهای هستهای رژیم صهیونیستی، که حتی عضو آژانس هم نیست، سکوت اختیار کردهاند.
امام جمعه اراک با اشاره به آنچه «استانداردهای دوگانه» در سیاستهای قدرتهای جهانی خواند، تصریح کرد: برخوردهای گزینشی با پروندههای هستهای نماد بیعدالتی در نظام بینالملل است و ملت ایران با هوشیاری این رفتارها را دنبال میکند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از خطبهها، به پیشرفتهای علمی و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: حرکت علمی جوانان ایرانی در حوزههای نوین، از جمله فناوری هستهای، هوش مصنوعی، پزشکی و صنایع پیشرفته، حاصل تلاش بیوقفه نسلهای مختلف است و این روند ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ایران ظرفیتهای بزرگی در نیروی انسانی متخصص، دانشگاههای معتبر و زیرساختهای تحقیقاتی دارد وگ هیچ قدرتی قادر نیست این مسیر را متوقف کند.
آیتالله درینجفآبادی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: ملت ایران در برابر چالشها همواره با وحدت و اعتمادبهنفس ایستادگی کرده است و این رویکرد موجب خنثی شدن بسیاری از تهدیدها شده است.
خطیب جمعه اراک همچنین نقش مردم در صیانت از امنیت ملی را تعیینکننده دانست و اظهار کرد: ملت ایران با حضور بهموقع در صحنه و پایبندی به آرمانهای انقلاب، اجازه ندادهاند اهداف دشمنان محقق شود.
وی همچنین شعار «مرگ بر آمریکا» را نشانه بیداری و هوشیاری مردم در برابر سیاستهای سلطهطلبانه توصیف کرد و افزود: این شعار، بیانگر مخالفت ملت ایران با هرگونه ظلم و دخالتجویی است و برخاسته از تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با استکبار جهانی است.
امام جمعه اراک بر لزوم تقویت مؤلفههای پیشرفت و مقاومت، توجه به اقتصاد دانشبنیان، حمایت از نخبگان، و افزایش انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت دستیابی به آیندهای روشن نیازمند حفظ همین مسیر و استفاده از ظرفیتهای داخلی است.
