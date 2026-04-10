دری: استقامت و انسجام ملی عامل کلیدی در تقویت اقتدار نظام است

گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: سیاست‌ های متناقض قدرت‌های سلطه‌گر، همچون ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، حاکی از رویکردهای غیرمنطقی و مغایر با موازین اخلاقی است.

وی افزود: این رفتارها که با ادعاهای بی‌اساس و بهره‌برداری ابزاری از مفاهیم دینی همراه است به‌شدت مورد نقد و تردید قرار دارد.

آیت الله دری تصریح کرد: فقدان تقوا زمینه را برای بروز رفتارهای غیراخلاقی نظیر خیانت، فریب و تقلب فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: این در حالی است که آموزه‌های اسلامی بر پایبندی به اصول بنیادینی همچون صداقت، امانت‌داری، عدالت و سلامت اخلاقی تأکید ویژه‌ای دارند.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: قرآن کریم پیروان خود را به همراهی با «صادقین» فرا می‌خواند.

وی افزود: با این حال، پس از گذشت چهارده قرن، همچنان عده‌ای تنها به شعار بسنده کرده‌اند در حالی که مصادیق حقیقی این صداقت، اهل بیت (ع) و یاران وفادار ایشان می‌باشند.

امام جمعه اراک بیان کرد: دشمنان اسلام همواره در پی طراحی توطئه‌ها برای ترور و به شهادت رساندن رهبران الهی بوده‌اند.

وی گفت: برای امام خمینی (ره) و فرماندهان برجسته دفاع مقدس توطئه ترور نیز طراحی شد و اکنون دشمنان، پس از به شهادت رساندن رهبری، به دنبال ترور جانشین ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هستند.

خطیب جمعه اراک ادامه داد: دشمنان با اتخاذ راهبردهای پیچیده، درصدد تکرار سناریوهای خصمانه پیشین هستند که از این‌رو، حفظ هوشیاری و آمادگی کامل امری ضروری است.

وی تصریح کرد: پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون صبر، استقامت و انسجام ملت ایران است، فضیلتی که رهبر شهید انقلاب، به عنوان سرآمدِ آن، تجسم عینی یافته‌اند.

دری نجف‌آبادی افزود: اقدام اخیر آمریکایی صهیونی در جنوب اصفهان بیش از آنکه ماهیت نجات داشته باشد، بهانه‌ای برای نفوذ و دستیابی به دستاوردهای هسته‌ای ایران تلقی می‌شد.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: با این حال، امداد الهی سبب شد برنامه‌های آنان با ناکامی روبه‌رو شود و رویدادی مشابه واقعه طبس را تداعی کند.

آیت الله دری گفت: بسته پیشنهادی ده‌گانه ایران، نمایانگر اقتدار و رویکرد مقاومت‌محور ملت است.

وی بیان کرد: از جمله مفاد کلیدی این طرح، الزام آمریکا به رعایت حاکمیت جمهوری اسلامی، به‌ویژه در زمینه تردد کشتی‌ها با کسب مجوز از نیروهای مسلح است که اجرای کامل آن ضرورت دارد.

امام جمعه اراک افزود: حمایت همگانی از ولایت فقیه و کشور، همراه با حضور حداکثری در تمامی عرصه‌ها لازمه پایداری و اقتدار ملی است.