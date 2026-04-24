سعیدی: تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه ناکام می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه کمیجان با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، با گرامیداشت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس، گفت: امام خمینی(ره) این حادثه را جلوه‌ای از نصرت الهی دانستند و تأکید کردند اگر نگاه معنوی و ایمان به امداد غیبی نباشد، تحلیل چنین رخدادهایی ناقص خواهد بود.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به نهم اردیبهشت، روز شوراها، از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا که در مسیر خدمت به مردم تلاش کرده‌اند قدردانی کرد و گفت: ضروری است تا شوراها فرصت خدمت را مغتنم بشمارند و در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم گام بردارند.

امام جمعه کمیجان با اشاره به دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، بیان کرد: این روز یادآور اخراج پرتغالی‌ها از هرمز در دوران صفویه و بخشی از افتخارات تاریخی ایران است، نام خلیج فارس ریشه تاریخی دارد و در اسناد معتبر بین‌المللی ثبت شده و همیشه ماندگار است.

وی افزود: لازم است تا ترامپ قبل از گزافه گویی و اظهارنظر درمورد تغییر نام خلیج فارس، شکست در خلیج خوکها را مرور کند و بداند که نام خلیج فارس تغییر نمی‌کند اما نام دشمنان در قبرستان خلیج فارس ثبت خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: ملت ایران در مقاطع حساس با انسجام و ایستادگی از منافع و تمامیت ارضی تمام قد دفاع می‌کند و دشمنان هرگز به اهداف خود نمی‌رسند.

امام جمعه کمیجان با اشاره به دوران پهلوی و وقایع جنگ جهانی دوم اظهار کرد: در آن زمان ایران با وجود اعلام بی‌طرفی از سوی رضاشاه، بیشترین خسارت را متحمل شد، به اشغال درآمد و دچار قحطی گسترده شد، در حالی‌ که هیچ نقشی در آغاز جنگ نداشت.

وی ادامه داد: اکنون شرایط متفاوت است و اگرچه فرماندهان و رهبران نظامی ایران به شهادت رسیده‌اند، اما ساختار نظام اسلامی پابرجاست و دشمنانی مانند ترامپ در حسرت یافتن جای پا در ایران خواهند ماند.

وی به ادعاهای اخیر مقام‌های آمریکایی درباره توان نظامی ایران واکنش نشان داد و گفت: این‌که مدعی‌اند نیروی دریایی ایران از بین رفته، با واقعیت سازگار نیست چراکه اگر چنین بود، آمریکا قادر به باز کردن تنگه هرمز می‌شد.

امام جمعه کمیجان تصریح کرد: تصاحب دو کشتی در روزهای اخیر نشان می‌دهد توان بازدارندگی ایران حفظ شده و کشور ایران هیچ‌گاه به جایی تجاوز نکرده اما درصورت نقض آتش بس و تجاوز در توسعه توان موشکی خود هیچ تردیدی نخواهد کرد..

امام جمعه کمیجان به پیام اخیر ترامپ درباره وجود دو جریان موافق و مخالف مذاکره در ایران با هدف ایجاد تفرقه اشاره کرد و گفت: پاسخ قاطع رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان کشور که اعلام کردند «یک خدا، یک ملت، یک رهبر، یک راه» نشان داد وحدت در کشور پایدار است.

وی افزود: خط قرمزهای ایران شامل رعایت قانون بین‌الملل، حفظ حقوق هسته‌ای، جلوگیری از دخالت بیگانگان، حق مدیریت تنگه هرمز، تعیین برد موشک‌ها و حفظ استقلال است.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: مسئولان باید قدر ایستادگی ۵۵ روزه مردم را بدانند و با رویکردی تازه خدمت‌رسانی را ادامه دهند.