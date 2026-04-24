رحیمی: رمز عبور از شرایط حساس کنونی وحدت ملی و تبعیت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی گفت: دینداری حقیقی نیازمند عمل، مجاهدت و پایبندی عملی به آموزههای الهی است و صرف گفتار، انسان را به مقصد نمیرساند.
وی، حضور مردم در عرصههای مختلف دفاعی و اجتماعی را جلوهای از کرامت الهی دانست و گفت: ملت ایران آماده است از جان و مال خود بگذرد، اما اجازه ندهد حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد.
امام جمعه ساوه همچنین با اشاره به پویش «جانفدا»، آن را نشانه آمادگی ملت برای پذیرش هزینههای دفاع از کشور و پشتیبانی از مذاکرهکنندگان ایرانی دانست و اظهاز کرد: این پویش پیام روشنی به دشمنان دارد که ملت ایران از خون شهدا و حقوق مشروع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه ملت ایران در جنگ ترکیبی دشمن نهتنها تضعیف نشده بلکه آگاهتر و باتجربهتر شده است، افزود: ایمان، امید، آگاهی، اتحاد و اراده، سرمایههای اصلی ملت ایران در عبور از تهدیدها و فشارهاست.
وی همچنین به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «مراعات یکدیگر» اشاره کرد و گفت: صرفهجویی در مصرف انرژی، آب، نان، دارو و همکاریهای اجتماعی، نمونههایی از این توصیه عملی است که میتواند فشارهای ناشی از شرایط سخت را کاهش دهد و انسجام اجتماعی را تقویت کند.
امام جمعه ساوه با اشاره به سالروز واقعه طبس و شکست عملیات نظامی آمریکا در سال ۱۳۵۹، افزود: در شانزدهم فروردین ۱۴۰۵ نیز شکست عملیات دشمن در دشت پرزان شهرضا، که به «طبس دوم» معروف شد، بار دیگر قدرت بازدارندگی ایران را نشان داد و این منطقه شایسته تبدیلشدن به یادمان ملی است.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به ادعاهای اخیر دونالد ترامپ درباره اختلاف داخلی در ایران، به واکنش مشترک رؤسای قوای سهگانه اشاره کرد و گفت: ملت و مسئولان با وحدت و تبعیت از رهبری، هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه را خنثی خواهند کرد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام داخلی اظهار کرد: دشمنان همواره تلاش میکنند با القای اختلاف، وحدت ملت ایران را هدف قرار دهند، اما تجربه نشان داده است که ملت و مسئولان در بزنگاههای حساس با همدلی و یکپارچگی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
امام جمعه ساوه گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وحدت ملی هستیم و رمز عبور از شرایط حساس کنونی نیز همین انسجام و همبستگی ملی است.
