جمشید اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت گندم از سطح ۲۴ هزار هکتار مصوب از اراضی کشاورزی شادگان آغاز شده و تا پایان اردیبهشتماه امسال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پیشبینی میشود در سال جاری ۳۰ هزار تن گندم برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شادگان تأکید کرد: مراکز خرید گندم شهرستان شادگان آمادگی کامل برای خرید این محصول از کشاورزان دارند و در این راستا هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.
اسلامیان در پایان گفت: در سالجاری با بارشهای مناسب میتوان سال زراعی خوبی را برای کشاورزان منطقه پیش بینی کرد هر چند که در حال حاضر نیاز به رهاسازی آب برای مزارع شادگان همچنان ضروری است.
نظر شما