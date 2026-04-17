  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

۳۰ هزار تن گندم از مزارع کشاورزی شهرستان شادگان برداشت می‌شود

شادگان - مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: در سال جاری پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ هزار تن گندم از مزارع کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

جمشید اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت گندم از سطح ۲۴ هزار هکتار مصوب از اراضی کشاورزی شادگان آغاز شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۳۰ هزار تن گندم برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان تأکید کرد: مراکز خرید گندم شهرستان شادگان آمادگی کامل برای خرید این محصول از کشاورزان دارند و در این راستا هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

اسلامیان در پایان گفت: در سال‌جاری با بارش‌های مناسب می‌توان سال زراعی خوبی را برای کشاورزان منطقه پیش بینی کرد هر چند که در حال حاضر نیاز به رهاسازی آب برای مزارع شادگان همچنان ضروری است.

کد مطلب 6803485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها