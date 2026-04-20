۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

قتل در نزاع دسته‌جمعی در ورامین؛ بازداشت ۶ نفر

ورامین- مقام‌های پلیس ورامین از کشته شدن یک مرد در یک درگیری دسته‌جمعی در منطقه خیرآباد این شهرستان خبر داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم شریفی‌مقدم، فرمانده انتظامی ورامین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشته شدن یک نفر در یک درگیری دسته‌جمعی در منطقه خیرآباد خبر داده است.

وی گفت: این نزاع به دلیل اختلافات و کینه قدیمی بین دو طرف رخ داده است.

به گفته او، یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی ورامین افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خیرآباد بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و همه افراد دخیل در درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

وی تصریح کرد شش متهم دستگیر و برای تحقیقات به مراجع قضایی تحویل شده‌اند.

