اعلام آمادگی انجمن صنایع بازیافت پلیمر برای بازسازی صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، انجمن صنایع بازیافت پلیمر در بیانیه‌ای با محکومیت اقدامات نابخردانه و خصمانه دشمنان صهیونیستی - آمریکایی علیه اقتصاد ملی ایران، نوشت: انجمن صنایع بازیافت پلیمر، به عنوان تشکلی تخصصی و پیشرو در حوزه بازیافت پلیمر، در سه بخش پلاستیک، لاستیک و نساجی (الیاف)، اعلام می‌کند که به رغم اقدامات خصمانه و تخریبی دشمنان جهت آسیب رساندن به زیرساخت‌های صنعتی کشور و تضعیف توان تولید داخلی، با تکیه بر دانش فنی به‌روز، توانمندی‌های نیروی انسانی متخصص و رویکرد چندجانبه، آمادگی کامل برای بازسازی و به‌روزرسانی این صنایع با استفاده از روش‌های سبز و دوستدار محیط زیست دارد.

در این بیانیه آمده است: این فرآیند بازسازی با تاکید بر تسهیل تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی مرتبط با زنجیره تامین مواد پلیمری از طریق جایگزینی مواد اولیه ویرجین با مواد بازیافتی استاندارد، به طور موثر و کارآمد در دستور کار قرار گرفته است.

انجمن صنایع بازیافت پلیمر با تاکید بر ایجاد بنیان‌های پایدار برای صنعت بازیافت، ادامه داد: با توجه به تلاش‌های پیوسته و هم‌افزایی میان واحدهای پلیمری بازیافتی در سال‌های اخیر و هماهنگی‌های صورت گرفته از طریق این تشکل، انجمن صنایع بازیافت پلیمر به طور قطعی تاکید می‌نماید که زیرساخت‌های لازم برای تحقق این اهداف فراهم و به طور کامل آماده بهره‌برداری است. این امربه منزله تعهد انجمن صنایع بازیافت پلیمر و اعضای آن در حمایت از زنجیره تامین پلیمری کشور، ایجاد و گسترش فرصت‌های سبز و پایدار، و استفاده از راهکارهای نوآورانه و دوستدار محیط زیست است. انجمن صنایع بازیافت پلیمر با همت و عزم راسخ خود در تمام شرایط، به‌ویژه در این شرایط حساس، آماده است تا در جهت تقویت صنعت بازیافت، ارتقای استانداردهای زیست محیطی و کمک به تحقق اهداف ملی کشور، با رویکردی علمی و تخصصی گام بردارد.