۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۴

تعلل در تکمیل راه‌های شریانی مرزی آذربایجان ‌غربی پذیرفتنی نیست

ارومیه - استاندار آذربایجان‌غربی با گلایه از کندی اجرای پروژه‌های جاده‌ای استان در سال‌های متمادی، خواستار تسریع فوری در تکمیل محورهای مواصلاتی مرزی و شریان‌های اصلی ترانزیتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز جمعه در نشست راهبردی با معاون وزیر راه و شهرسازی، در این نشست که با حضور رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برگزار شد، افزود: در حالی که آذربایجان‌ غربی در شرایط حساس کنونی، نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی کشور دارد، وضعیت برخی از محورهای شریانی ما به هیچ عنوان در شأن این جایگاه استراتژیک نیست.

وی همچنین با نام بردن از سه محور حیاتی آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: تکمیل محورهای ایواوغلی - بازرگان، خوی - رازی - قطور و نقده - پیرانشهر - تمرچین، صرفاً یک مطالبه عمرانی نبوده و پذیرفتنی نیست که دروازه‌های ورود کشور با چنین مشکلاتی مواجه باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر نقش این جاده‌ها در زنجیره تأمین کالا نیز تأکید کرد و افزود: انتظار داریم وزارت راه با نگاهی ویژه و فراتر از روال‌های اداری معمول، اعتبارات لازم را برای این مسیرها تخصیص دهد و هرگونه تعلل در این زمینه، ضربه به اقتصاد ملی در این برهه حساس خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی جاده‌های آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: مطالبات استاندار کاملاً به حق بوده و سازمان راهداری و وزارت راه با اولویت‌بندی پروژه‌ها، بر تکمیل کریدورهای شمال‌غرب متمرکز خواهند شد.

