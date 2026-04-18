ارتش نماد اقتدار ملی، امنیت پایدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در پیامی به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم است تا با افتخار و احترام، یاد و خاطره دلیرمردانی را گرامی بداریم که با ایمان، ایثار و پایمردی، همواره در صف نخست دفاع از میهن عزیزمان ایستاده‌اند.

این پیام‌می افزاید: ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا، همواره نماد اقتدار ملی و امنیت پایدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

در ادامه پیام آمده است، فرماندهان و امیران دلاور، افسران و درجه‌داران شریف و به‌ویژه سربازان غیرتمند، با فداکاری و تعهد، در تمامی عرصه‌ها، از دفاع مقدس گرفته تا عرصه‌های سازندگی، امداد و خدمت‌رسانی به مردم در جریان حوادث و بلایا درخشیده‌اند.

رحمانی در ادامه آورده است، امروز، ارتش قهرمان دوشادوش دیگر نیروهای مقتدر مسلح ایران در جنگ تحمیلی سوم به‌عنوان بازوی توانمند دفاعی کشور، دلیرانه در برابر دشمن صهیونی آمریکایی مبارزه می‌کند. جانفشانی‌های ارتشیان دلاور در دفاع از میهن و مقابله با دشمن تروریستی سندی افتخارآمیز از رشادت فرزندان این مرز و بوم است.

در ادامه آمده است، این جانفشانی‌ها حاصل تلاش و همت مردان بزرگی است که با عشق به میهن، شب و روز نمی‌شناسند و اقتدار امروز ایران در جنگ تحمیلی سوم مرهون این رشادت‌هاست.

رحمانی تاکید کردخ است،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معزز ارتش به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا، این روز پرافتخار را به فرماندهی مقتدر نیروی زمینی ارتش در شمال‌غرب، فرماندهان و سربازان غیور تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون برای این عزیزان مسئلت دارم.