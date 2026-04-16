۵۰ تن عسل کُنار و بهاره در شهرستان بستک تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله رحمانی اظهار کرد: میزان تولید عسل در شهرستان بستک طی دو مرحله برداشت عسل کُنار و عسل بهاره، به ۵۰ هزار کیلوگرم رسیده است. از این میزان، ۲۱ هزار کیلوگرم مربوط به عسل برداشت شده از درختان کُنار و ۲۹ هزار کیلوگرم نیز محصول عسل بهاره است که حاصل گردهافشانی گیاهان متنوع منطقه میباشد. این موفقیت حاصل تلاش و همت زنبورداران این شهرستان با استفاده از ۴ هزار کندوی فعال است.
رحمانی افزود: عسل تولیدی از منطقه بستک، به ویژه عسل کنار، به دلیل عطر و طعم منحصر به فرد خود، طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است. همچنین، عسل بهاره حاصل از بارندگیهای خوب و گردهافشانی گیاهان بهاری، با کیفیت فوقالعاده و رایحهای دلانگیز، به سبد محصولات زنبورداران بستک افزوده شده است.
وی ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک، به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت تولید، بر فرآیند استقرار زنبورداران نظارت دقیق دارد. این نظارتها با هدف رعایت اصول بهداشتی، فاصلهگذاری مناسب کندوها و انتخاب محلهایی با پتانسیل بالا برای تغذیه زنبورها صورت میگیرد.
رحمانی افزود: مناطق عمده تولید عسل در بستک، شامل دشتهای لاورمیستان، زنگارد، دهنگ و فتویه میباشند. این مناطق با فراهم آوردن مراتع طبیعی و غنی برای زنبورها، نقش کلیدی در تولید عسل با کیفیت ایفا میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک، بر اهمیت کوچ زنبورداران به این شهرستان با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب و بارندگیهای خوب تاکید کرد که این امر موجب شده است سال خوبی از نظر تولید عسل و تکثیر کندوها برای زنبورداران منطقه رقم بخورد.
