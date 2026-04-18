۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۴۰

خشم سران صهیونیست از درخواست ترامپ برای توقف حملات به لبنان

به دنبال موضع جدید ترامپ برای توقف حملات اسرائیل به لبنان، رژیم تل آویو از کاخ سفید توضیح خواست و این مسأله بهت و نگرانی نتانیاهو و مشاورانش را به‌دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع این کشور اعلام کرد که اسرائیل از کاخ سفید درخواست ارائه توضیحات درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره جلوگیری از حمله به لبنان را کرده است.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل و مشاورانش از این موضع‌گیری شوک شده‌اند، چرا که مدعی هستند که این اقدام "در تعارض با مفاد توافق آتش‌بس" است.

به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، «نتانیاهو هنگام اطلاع از این اظهارات دچار بهت و نگرانی شده و معاونانش نیز تلاش کردند که بفهمند آیا واشنگتن موضع خود را تغییر داده است یا خیر و بنابراین از کاخ سفید توضیح خواستند.

در همین حال، یک مقام آمریکایی در گفت وگو با آکسیوس ادعا کرد که توافق آتش‌بس در لبنان، حق اسرائیل برای دفاع در برابر هرگونه حمله برنامه‌ریزی‌شده، قریب‌الوقوع یا در حال وقوع را محفوظ می‌دارد.

    • IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ترامپ و نتانیابو اهل تعهد نبوده زورگو متجاوز جنایتکار دزد پلیدند نمیتوانند در مذاکرات با ایران به توافقی برسند
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اینها فیلمه دروغ ترامپ ونتانیاهو است باید میدان دید که چقدر در عمل اجرا میشه

