۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

مخالفت اکثر ساکنان سرزمین های اشغالی با نخست‌وزیری مجدد نتانیاهو

نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت ساکنان سرزمین های اشغالی مخالف حضور دوباره نتانیاهو به عنوان نخست وزیر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بر اساس نظرسنجی که به سفارش شبکه ۱۲ انجام شده است، ۵۶ درصد از رأی دهندگان در این نظرسنجی گفته اند که آنها تمایلی به نخست وزیری دوباره بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی در کابینه آینده ندارند.

این آمار نشان‌دهنده کاهش مقبولیت وی در میان افکار عمومی و چالش‌های جدی پیش روی نتانیاهو برای ماندن در قدرت است.

در همین راستا و در ادامه انتقاد از عملکرد نتانیاهو نیز گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر تاکید کرد: آتش‌بس اخیر نتیجه ناتوانی بنیامین نتانیاهو در تبدیل دستاوردهای نظامی به دستاوردهای سیاسی است.

وی افزود: به همین دلیل، برای سومین بار آتش‌بس به ما تحمیل می‌شود، به جای آنکه به یک پیروزی قاطع دست پیدا کنیم.

همچنین «ایتای بلومنتال»، خبرنگار صهیونیست با انتقاد از اعلام آتش‌بس با لبنان، اعلام کرد: تنها یک هفته پیش از آنچه «روز استقلال» خوانده می‌شود، دونالد ترامپ آتش‌بس در لبنان را به "اسرائیل" تحمیل کرده است.

وی افزود: درحالی که این تصمیم در آستانه این مناسبت اتخاذ شده، بنیامین نتانیاهو، حتی موفق به تصویب آن در کابینه نشده و اعضای کابینه از طریق توئیت ترامپ درجریان آتش‌بس قرار گرفته‌اند.

نظر شما

    • محمد اصل IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      حیف می شود چنین دشمن احقی را نداشته باشیم

