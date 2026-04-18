به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، نواف الموسوی یکی از مسئولان برجسته حزب الله لبنان تاکید کرد، هر نقض آتش بسی که از سوی دشمن صهیونیستی صورت بگیرد با پاسخ متناسب رو به رو خواهد شد. آتش بس در لبنان با ایران در ارتباط است.

وی اضافه کرد، ما به عقب برنمی گردیم و نمی توانیم در برابر ترورها و حملات همان طور که قبل از نبرد اخیر بوده سکوت کنیم. این مسئله غیر قابل بحث و بررسی است. هدف حزب الله آتش بس نیست بلکه خروج کامل نظامیان صهیونیست و بازگشت بی قید و شرط شهروندان لبنانی به خانه های خود است. خروج قدرتمند ایران از جنگ باعث تقویت حزب الله حتی بیشتر از سال ۲۰۲۴ شده است.

الموسوی بیان کرد: اگر رئیس جمهور لبنان در برابر ترامپ تسلیم شده و با نتانیاهو دیدار کند اعتبار خود را به عنوان رئیس جمهور از دست می دهد.