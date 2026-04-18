  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

وضعیت پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی

حقوق فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع سال جدید، بازنشستگان و مستمری بگیران چشم انتظار افزایش حقوق هستند. این در حالی است که هنوز برای این مهم، تصمیمی اتخاذ نشده است.

قرار است حقوق فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی؛ به صورت علی الحساب پرداخت شود و مابه التفاوت افزایش حقوق، در اردیبهشت ماه محاسبه خواهد شد.

بنابر اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمری‌های سال جدید در ارکان سازمان تامین اجتماعی، مستمری واریزی فروردین ماه به صورت علی‌الحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: با اهتمام مدیریت‌ سازمان تامین اجتماعی جهت اجرای مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی(۳۰درصد) طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی؛ پس از ابلاغ رسمی بخشنامه و انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیست‌های مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت سنجی اطلاعات و همچنین تامین منابع، زمان‌بندی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسب‌سازی مشمولین از طریق سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در همین حال، سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس؛ این وضعیت را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار ورود فوری وزارت کار برای تعیین تکلیف و پرداخت به‌ موقع حقوق کارگران و بازنشستگان شد.

وی گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی و برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق، پرداختی‌های فروردین‌ماه را براساس احکام سال گذشته انجام می‌دهند که این اقدام خلاف انتظار و موجب نگرانی جدی است.

کد مطلب 6803676
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صادق IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      دولت مردان ومسئولین کشوری وتامین اجتمایی در نظر داشته باشید هزینه‌های زندگی از اسفند تا فروردینماه درست دو برابرشده وتنها قشری که داره اسیب می بینه کارگران وبازنشستگان هستن
    • زهرا IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      8 0
      پاسخ
      امروز سی ام هست چرا هنوز واریز نکردن بخدا کلی قسط و وام داریم و قرض و قوله که همه مونده بر سر برج 😐🤕سر برج نزنیم آبرومون و میبرن خدایی😓🤒😥
    • فریبا IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      حقوق من امروز حدود۵ملیون کمترازحقوق اسفند۱۴۰۴ واریزشده....
      • مریم IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        0 0
        چرا پرداخت نشده حقوق فروردین امروز اول اردیبهشته کی قرض و وام میخواد بده چرا مسئولین بفکر نیستین
    • علیرضا IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام هنوز حقوق مستمری بگیران واریز نشده

    پربازدیدها

    پربحث‌ها