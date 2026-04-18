وضعیت پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع سال جدید، بازنشستگان و مستمری بگیران چشم انتظار افزایش حقوق هستند. این در حالی است که هنوز برای این مهم، تصمیمی اتخاذ نشده است.

قرار است حقوق فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی؛ به صورت علی الحساب پرداخت شود و مابه التفاوت افزایش حقوق، در اردیبهشت ماه محاسبه خواهد شد.

بنابر اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمری‌های سال جدید در ارکان سازمان تامین اجتماعی، مستمری واریزی فروردین ماه به صورت علی‌الحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: با اهتمام مدیریت‌ سازمان تامین اجتماعی جهت اجرای مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی(۳۰درصد) طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی؛ پس از ابلاغ رسمی بخشنامه و انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیست‌های مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت سنجی اطلاعات و همچنین تامین منابع، زمان‌بندی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسب‌سازی مشمولین از طریق سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در همین حال، سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس؛ این وضعیت را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار ورود فوری وزارت کار برای تعیین تکلیف و پرداخت به‌ موقع حقوق کارگران و بازنشستگان شد.

وی گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی و برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق، پرداختی‌های فروردین‌ماه را براساس احکام سال گذشته انجام می‌دهند که این اقدام خلاف انتظار و موجب نگرانی جدی است.