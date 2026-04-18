به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ابوآلاء الولائی دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق تاکید کرد: بر خلاف نمایش خندهداری که آمریکا تلاش دارد آن را به راه بیاندازد و مدعی است آتشبس در لبنان بر اثر مذاکرات مستقیم میان بیروت و تلآویو محقق شده واقعیتهای میدانی حاکی از آن است که اشغالگران آمریکایی و صهیونیستی در برابر مقاومت قهرمانانه حزبالله و اصرار جمهوری اسلامی ایران بر شرط آتشبس تسلیم شدند؛ شرطی که بخش اساسی تکمیل روند توافق پیروزی برای ایران بزرگ به شمار میرود.
الولائی تصریح کرد: پیروز اصلی آتشبس لبنان، مقاومت است؛ مقاومتی که موفق شد دشمن صهیونیستی را تسلیم خود کند. جمهوری اسلامی ایران حمایتهای صادقانه و راستین به عمل آورد و بزرگترین بازنده این میدان، اشغالگران آمریکایی صهیونیستی و بعد از آنها دولت بیروت است که امتیازات تأسفبار بدون هیچ توجیهی داده است.
