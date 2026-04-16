به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که دشمن صهیونیستی متحمل شکستی خفت‌بار در لبنان شد و در دستیابی به اهداف اعلام‌شده‌اش ناکام ماند و هیبتش در برابر پایداری رزمندگان حزب‌الله در هم شکست.

در این بیانیه با تبریک پیروزی تاریخی حزب‌الله و لبنان بر دشمن صهیونیستی آمده است: تلفات سنگین، دشمن اسرائیلی را مجبور به تسلیم و توسل به گزینه آتش‌بس در لبنان کرد.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله افزود: این پیروزی تاریخی یکی از ثمرات بزرگ وحدت جبهه‌ها از فلسطین تا ایران، لبنان، یمن و عراق است.

دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: موضع محور جهاد و مقاومت تکان دهنده بود و پاسخ نظامی کوبنده و فراتر از تصورات بود که دشمنان را مجبور به آتش‌بس فراگیر در ایران و سایر جبهه‌ها کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پیروزی‌های بزرگ در این دور از درگیری‌ها با دشمن، صحت گزینه مقاومت را تأیید می‌کند و اینکه گزینه تسلیم، پایانش تباهی و ذلت است.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان این بیانیه از پایگاه مردمی مقاومت اسلامی در لبنان که صبر پیشه کرد و فداکاری نمود تا پیروزی محقق شود، قدردانی کرد.