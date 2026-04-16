۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۹

انصارالله: دشمن صهیونیستی متحمل شکستی خفت‌بار در لبنان شد

جنبش انصارالله یمن ضمن تبریک پیروزی تاریخی حزب‌الله در لبنان اعلام کرد که دشمن صهیونیستی متحمل شکستی خفت‌بار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که دشمن صهیونیستی متحمل شکستی خفت‌بار در لبنان شد و در دستیابی به اهداف اعلام‌شده‌اش ناکام ماند و هیبتش در برابر پایداری رزمندگان حزب‌الله در هم شکست.

در این بیانیه با تبریک پیروزی تاریخی حزب‌الله و لبنان بر دشمن صهیونیستی آمده است: تلفات سنگین، دشمن اسرائیلی را مجبور به تسلیم و توسل به گزینه آتش‌بس در لبنان کرد.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله افزود: این پیروزی تاریخی یکی از ثمرات بزرگ وحدت جبهه‌ها از فلسطین تا ایران، لبنان، یمن و عراق است.

دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: موضع محور جهاد و مقاومت تکان دهنده بود و پاسخ نظامی کوبنده و فراتر از تصورات بود که دشمنان را مجبور به آتش‌بس فراگیر در ایران و سایر جبهه‌ها کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: پیروزی‌های بزرگ در این دور از درگیری‌ها با دشمن، صحت گزینه مقاومت را تأیید می‌کند و اینکه گزینه تسلیم، پایانش تباهی و ذلت است.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان این بیانیه از پایگاه مردمی مقاومت اسلامی در لبنان که صبر پیشه کرد و فداکاری نمود تا پیروزی محقق شود، قدردانی کرد.

