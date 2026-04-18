همکاری های تجاری و اقتصادی خوزستان و میسان گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده جمعه شب با هدف تقویت مناسبات و روابط دوجانبه عازم استان میسان عراق شد و دیداری با مقامات عراقی از جمله استاندار میسان این کشور و نمایندگان پارلمان عراق داشت و از همراهی‌ها و همدلی مردم و دولت عراق با جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

وی در دیدار با استاندار میسان عراق گفت: ما به دشمنان خود هیچ اعتمادی نداریم و در حالی مشغول مذاکره بودیم که دو بار مورد حمله قرار گرفتیم؛ بنابراین هرگونه مماشات با دشمن را قاطعانه رد می‌کنیم.

وی افزود: امروز قریب به ۲۷ میلیون نفر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند و ما با آمادگی کامل و با همه قوا، یک قدم عقب‌نشینی نخواهیم داشت.

استاندار خوزستان با اشاره به اختلال در تجارت ایران با امارات تصریح کرد: متأسفانه امارات موضع مناسبی نگرفته و ما آمادگی کامل داریم مسیر تجاری خود را به جای امارات به عراق منتقل کنیم که این امر به نفع هر دو کشور خواهد بود.

موالی‌زاده بیان کرد: این انتقال نیازمند تصویب قانون یا اعطای اختیارات ویژه در استان‌های مرزی عراق است که امیدواریم این کار با فوریت انجام شود.

وی در ادامه بر تشکیل کمیته مشترک تأکید کرد و گفت: ما نیازهایی داریم که باید به صورت عملیاتی بررسی شود؛ پیشنهاد می‌دهیم کمیته مشترکی تشکیل دهیم که مدیریت نیازهای لجستیکی را بر عهده بگیرد؛ برخی نیازها فوری و برخی برای شرایط جنگ طولانی‌مدت است.

استاندار خوزستان با قدردانی از کمک‌های معنوی مردم و دولت عراق اظهار کرد: وقتی می‌بینیم یک دختربچه عراقی گوشواره خود را تقدیم می‌کند، این برای ما بسیار ارزشمند است و گاهی اشک از چشمانمان جاری می‌شود.

وی با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و دینی بین دو کشور بیان کرد: این جنگ باعث افزایش ارتباط و انسجام بین ما شده است؛ ما همراهی و ایستادگی شما را در کنار خود فراموش نمی‌کنیم و هر خطری که عراق را تهدید کند، در کنار شما خواهیم بود.

موالی‌زاده با یادآوری شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: ممزوج شدن خون این دو سردار بزرگ، سمبل اتحاد دو ملت است؛ امروز عراق، لبنان و یمن در کنار ما ایستادند و ندای استقلال و آزادی‌خواهی، جهان را در برگرفته است که این ثمره خون پاک رهبر شهید ماست.

استاندار میسان عراق نیز در این جلسه برای توسعه همکاری های مشترک اعلام آمادگی کرد.

وی با تأکید بر ایستادگی کامل در کنار جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دولت و ملت عراق را برای همکاری همه‌جانبه اعلام کرد و بر تشکیل کمیته مشترک برای مدیریت نیازهای عملیاتی تأکید کرد.