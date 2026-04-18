۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۲

آتش‌سوزی یک منزل مسکونی براثر دپوی ضایعات زباله در قروه

قروه- یک منزل مسکونی در شهرستان قروه به دلیل دپوی ضایعات زباله دچار حریق شد که با اقدام آتش‌نشانان و بعد از ۱۶ مرتبه تخلیه زباله اطفای حریق انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک منزل مسکونی دوطبقه، بلافاصله دو تیم عملیاتی از ایستگاه مرکزی و ایستگاه شهدای آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، حجم بالای دپوی ضایعات شامل کارتن، لاستیک و سایر مواد قابل اشتعال، موجب گسترش سریع آتش در طبقه اول شده بود.

آتش‌نشانان در نخستین اقدام، از سرایت حریق به سایر طبقات و ساختمان‌های مجاور جلوگیری کرده و در ادامه موفق به مهار کامل آتش شدند.

همچنین با همکاری نیروهای آتش‌نشانی، واحد خدمات شهری و واحد موتوری شهرداری، تاکنون بیش از ۱۶ سرویس زباله از داخل این منزل تخلیه شده و عملیات پاکسازی تا ساعات پایانی شب ادامه داشته است.

در این حادثه، با وجود شدت آتش‌سوزی، خوشبختانه هیچ‌گونه مصدومیتی گزارش نشده است.

