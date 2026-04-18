به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتشسوزی گسترده در یک منزل مسکونی دوطبقه، بلافاصله دو تیم عملیاتی از ایستگاه مرکزی و ایستگاه شهدای آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، حجم بالای دپوی ضایعات شامل کارتن، لاستیک و سایر مواد قابل اشتعال، موجب گسترش سریع آتش در طبقه اول شده بود.
آتشنشانان در نخستین اقدام، از سرایت حریق به سایر طبقات و ساختمانهای مجاور جلوگیری کرده و در ادامه موفق به مهار کامل آتش شدند.
همچنین با همکاری نیروهای آتشنشانی، واحد خدمات شهری و واحد موتوری شهرداری، تاکنون بیش از ۱۶ سرویس زباله از داخل این منزل تخلیه شده و عملیات پاکسازی تا ساعات پایانی شب ادامه داشته است.
در این حادثه، با وجود شدت آتشسوزی، خوشبختانه هیچگونه مصدومیتی گزارش نشده است.
