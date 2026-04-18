صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۹ فروردین) با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام ابرناکی و بارش آغاز میشود و در سایر مناطق شمالغرب، غرب و جنوبغرب نیز افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (یکشنبه، ۳۰ فروردین) گستره بارندگی کل نوار غربی کشور را فرا میگیرد و دامنههای جنوبی البرز شامل استانهای قزوین، البرز و تهران را نیز در بر میگیرد. همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه در نوار شمالی کشور، بهویژه سواحل دریای خزر، افزایش دما پیشبینی میشود.
ضیائیان بیان کرد: روز دوشنبه (۳۱ فروردین) گستره بارش علاوه بر نوار غربی، به غرب استان اصفهان، استان فارس و شمال بوشهر نیز میرسد. در این روز، در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی، بارشها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی یادآور شد: علاوه بر این، با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران نیز ابرناکی، بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما پیشبینی میشود و دریای خزر نیز مواج خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز سهشنبه (یکم اردیبهشت) علاوه بر مناطق ذکر شده، در برخی مناطق شمالشرق کشور نیز بارشها ادامه خواهد داشت.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۲۹ فروردین) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعات افزایش باد پیشبینی میشود و حداقل دما به ۸ و حداکثر دما به ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
