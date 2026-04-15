۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۴

هشدار تشدید بارش‌ها در ۱۰ استان ؛ افت ۱۰ درجه‌ای دما در راه است

یک کارشناس هواشناسی با هشدار نسبت به تداوم بارش‌های شدید طی امروز در ۱۰ استان کشور، از احتمال وقوع سیل، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش محسوس دما تا ۱۰ درجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مطابق با الگوی نقشه‌های هواشناسی، بارندگی‌ها به‌ویژه در نیمه شرقی سواحل دریای خزر قابل توجه بوده و همچنان رگبارها ادامه دارد.

وی افزود: امروز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز، تداوم بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

اصغری بیان کرد: نسبت به وقوع رگبارهای شدید در شمال‌شرق کشور طی امروز و فردا نگرانی جدی وجود دارد؛ ساکنان بومی به شرایط اقلیمی آشنا هستند، اما مسافران باید هوشیار باشند، چرا که احتمال وقوع سیلاب در این مناطق وجود دارد و ضروری است از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: این شرایط جوی با وزش باد شدید نیز همراه است و امروز در استان‌های بوشهر، خوزستان، ایلام، همدان، شمال اصفهان، قم، تهران و البرز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با گرد و خاک همراه باشد.

این کارشناس هواشناسی گفت: در چنین شرایطی، رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی با خودروی جلویی حرکت کنند و افرادی که در فضای باز حضور دارند، به‌ویژه بیماران قلبی و ریوی، از ماسک‌های تنفسی استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توده هوای سردی که طی روزهای اخیر کشور را تحت تأثیر قرار داده، امشب در نیمه شمال‌شرق کشور تشدید می‌شود و کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه دور از انتظار نیست. در ارتفاعات شمال‌شرق کشور احتمال بارش برف و سفیدپوش شدن مناطق وجود دارد و همچنین وقوع تگرگ نیز پیش‌بینی می‌شود.

زهره آقاجانی

