به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مطابق با الگوی نقشه‌های هواشناسی، بارندگی‌ها به‌ویژه در نیمه شرقی سواحل دریای خزر قابل توجه بوده و همچنان رگبارها ادامه دارد.

وی افزود: امروز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات تهران و البرز، تداوم بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

اصغری بیان کرد: نسبت به وقوع رگبارهای شدید در شمال‌شرق کشور طی امروز و فردا نگرانی جدی وجود دارد؛ ساکنان بومی به شرایط اقلیمی آشنا هستند، اما مسافران باید هوشیار باشند، چرا که احتمال وقوع سیلاب در این مناطق وجود دارد و ضروری است از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: این شرایط جوی با وزش باد شدید نیز همراه است و امروز در استان‌های بوشهر، خوزستان، ایلام، همدان، شمال اصفهان، قم، تهران و البرز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با گرد و خاک همراه باشد.

این کارشناس هواشناسی گفت: در چنین شرایطی، رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی با خودروی جلویی حرکت کنند و افرادی که در فضای باز حضور دارند، به‌ویژه بیماران قلبی و ریوی، از ماسک‌های تنفسی استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توده هوای سردی که طی روزهای اخیر کشور را تحت تأثیر قرار داده، امشب در نیمه شمال‌شرق کشور تشدید می‌شود و کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه دور از انتظار نیست. در ارتفاعات شمال‌شرق کشور احتمال بارش برف و سفیدپوش شدن مناطق وجود دارد و همچنین وقوع تگرگ نیز پیش‌بینی می‌شود.