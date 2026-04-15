۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۳

صدور هشدار نارنجی؛ ورود سامانه بارشی جدید به غرب کشور از روز شنبه

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار و تشدید بارش‌ها در ۴ استان، گفت: روز شنبه با ورود سامانه بارشی جدید، بارش‌ها در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب کشور آغاز می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۶ فروردین) در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال استان‌های خراسان رضوی، سمنان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین ارتفاعات البرز در استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، بارش‌ها به صورت پراکنده ادامه دارد.

وی افزود: فردا (پنجشنبه، ۲۷ فروردین) نیز بارش پراکنده در برخی نقاط شمال‌شرق کشور مورد انتظار است.

ضیائیان بیان کرد: روز جمعه (۲۸ فروردین) جوی نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود و تنها در ساعات بعدازظهر، رشد ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات جنوب‌شرقی پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در نوار شرقی کشور وزش باد شدید همراه با احتمال گردوخاک رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روز شنبه (۲۹ فروردین) با ورود سامانه بارشی جدید، بارش‌ها در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب کشور آغاز می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: امروز (۲۶ فروردین) کاهش نسبی دما برای نیمه شمالی کشور به‌ویژه مناطق شمال‌شرق پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: امروز در جنوب‌غرب و تا روز پنجشنبه در مرکز، شمال‌شرق، شرق و جنوب کشور و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

ضیائیان عنوان کرد: آسمان تهران امروز (۲۶ فروردین) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد و گاهی وزش باد شدید رخ می‌دهد؛ کمینه دما ۹ و بیشینه دما ۲۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز در ۴ استان کشور، گفت: امروز (۲۶ فروردین) رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و تگرگ و در ارتفاعات احتمال بارش برف و کاهش محسوس دما در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق مازندران مورد انتظار است.

زهره آقاجانی

