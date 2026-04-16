صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۲۷ فروردین) در برخی نقاط شمال شرق کشور بارش پراکنده مورد انتظار است.

وی افزود: فردا (جمعه، ۲۸ فروردین) در بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی مشاهده نمی‌شود.

ضیائیان بیان کرد: روز شنبه (۲۹ فروردین) با ورود یک سامانه بارشی جدید، بارش‌ها در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب کشور آغاز خواهد شد و روز یکشنبه (۳۰ فروردین) گستره بارش‌ها علاوه بر مناطق یادشده، بخش‌هایی از مرکز کشور و استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز را نیز در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: طی امروز و فردا در نوار شرقی کشور در برخی ساعات، وزش باد شدید در مناطق مستعد، موجب خیزش گرد و خاک خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۷ فروردین‌) صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و حداقل و حداکثر دمای هوا ۷ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی یادآور شد: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی سازمان هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد نیز انتظار می‌رود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین طی روزهای جمعه و شنبه، روند افزایش دما در سطح پایتخت پیش‌بینی می‌شود.