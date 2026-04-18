نمره قبولی مدیریت شیرخشک در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور، با اشاره به مدیریت تأمین شیرخشک در ایام جنگ، گفت: آنچه در این دوره رخ داد، صرفاً تأمین یک قلم کالا نبود، بلکه نمایش ظرفیت واقعی نظام سلامت در مدیریت همزمان تولید، توزیع و کنترل بازار در شرایط بحران بود.
وی افزود: در حالی که مصرف ماهانه کشور حدود ۶.۵ میلیون قوطی برآورد میشود، تولید ۱۳ میلیون قوطی در ایام جنگ نشان داد که سیاستگذاریها بهگونهای بوده که نهتنها نیاز جاری پاسخ داده شده، بلکه حاشیه اطمینان قابل قبولی نیز برای مدیریت شرایط خاص ایجاد شده است.
علیپور ادامه داد: اتکای نزدیک به ۹۰ درصدی به تولید داخلی در این حوزه، یک مزیت راهبردی است که در شرایط جنگی خود را بهخوبی نشان داد و ثابت کرد هرجا بر توان داخل تکیه شده، پایداری بیشتری در تأمین شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: نکته مهمتر، نحوه مدیریت بازار بود؛ چرا که در شرایط بحران، حتی با وجود تولید کافی، اگر توزیع و نظارت بهدرستی انجام نشود، بازار دچار التهاب میشود. اقداماتی مانند هدایت هدفمند توزیع و جلوگیری از تقاضای هیجانی، باعث شد آرامش بازار حفظ شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: ثبت مازاد حدود ۲.۷ میلیون قوطی در کشور نیز نشان میدهد که سیاست ذخیرهسازی و پیشبینی نیازها، بهدرستی انجام شده و این موضوع نقش مهمی در جلوگیری از بروز کمبودهای گسترده داشته است.
وی افزود: عملکرد زنجیره تأمین، از تولیدکننده تا شبکه پخش و داروخانهها، در این دوره قابل قبول بود و نشان داد که در صورت هماهنگی میان اجزای مختلف، میتوان حتی در سختترین شرایط نیز نیازهای اساسی مردم را تأمین کرد.
علیپور ادامه داد: تجربه این دوره باید بهعنوان یک الگوی موفق مورد تحلیل قرار گیرد تا نقاط قوت آن تثبیت و نقاط قابل بهبود نیز بهویژه در حوزه تقویت ذخایر راهبردی و هوشمندسازی نظام توزیع رفع شود.
وی تأکید کرد: امنیت دارویی و تغذیهای، بهویژه در حوزه نوزادان، از اولویتهای اساسی نظام سلامت است و حفظ ثبات در تأمین شیرخشک در این شرایط، نشاندهنده توجه جدی به این اولویت بوده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: مسیر طیشده قابل دفاع است، اما استمرار این وضعیت نیازمند برنامهریزی آیندهنگرانه و تقویت زیرساختهاست تا در مواجهه با بحرانهای احتمالی بعدی، آمادگی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.
