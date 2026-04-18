به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران در نشست بررسی خسارات وارده در منطقه شهرداری ۱۱ تهران، اظهار کرد: در ابتدای جنگ تحمیلی رمضان، نخستین موضوعات در منطقه ۱۱ حول محور پردیس حکومتی شکل گرفت؛ جایی که مجموعه دفتر مقام معظم رهبری و دفاتر حاکمیتی در پردیس ۲ شامل ریاست جمهوری، قوه قضاییه، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها مستقر هستند.

وی افزود: منازلی که در مجاورت این دستگاه‌ها قرار داشتند، با توجه به شرایط پیش آمده تخلیه شدند و نزدیک به ۱۲۰۰ واحد مسکونی از ابتدای جنگ در این مناطق خالی شد و این افراد در هتل‌هایی که توسط شهرداری تهران تأمین شده، اسکان داده شدند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران ادامه داد: تلاش ما این بود که در ایام جنگ این عزیزان به منازل خود بازگردند، اما با توجه به شرایط نامناسب و وضعیت قرمز، امکان بازگشت فراهم نشد و ناچار شدیم تا پایان شرایط فعلی صبر کنیم.

قمی با اشاره به فعالیت نیروهای جهادی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای جهادی در منطقه و محلات، به ویژه در خیابان‌های منتهی به پردیس، به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و اقداماتی مانند تعمیر شیشه‌ها، پنجره‌ها و برخی تعمیرات اولیه منازل مسکونی را انجام می‌دهند. همچنین پیمانکارانی که از سوی منطقه ۱۱ با آن‌ها قرارداد بسته شده نیز در محل حضور دارند و مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: امروز نزدیک به ۲۵۰ واحد مسکونی در فاز نخست مورد بررسی قرار می‌گیرند و امیدواریم با همکاری تیم‌های کارشناسی و تلاش جهادی، طی ۴۸ ساعت این واحدها شناسایی و ارزیابی شوند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران تأکید کرد: هدف این است که ساکنانی که بیش از ۴۰ روز از منازل خود دور بوده‌اند، بتوانند در همین هفته به خانه‌های خود بازگردند.

قمی در پایان با قدردانی از تمامی عوامل حاضر در این روند گفت: از همه عزیزانی که امروز حضور دارند و در حال تلاش هستند تشکر می‌کنم و امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات در کل کشور برطرف شود و شهروندان در سلامت کامل به زندگی عادی خود در منازلشان بازگردند.