خسارت ۳۲میلیارد تومانی حملات آمریکایی صهیونیستی به دانشگاه ملی مهارت

محمدقاسم عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارش بررسی خسارات ناشی از جنگ رمضان به واحدهای تابعه دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: در پی حملات رژیم آمریکایی–صهیونیستی به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور، دانشگاه ملی مهارت نیز از این حملات بی‌نصیب نماند و متحمل خسارات و آسیب‌های متعددی شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در استان‌های مختلف و وسعت حملات انجام‌شده، برخی از آموزشکده‌ها در اثر اصابت مستقیم یا غیرمستقیم پرتابه‌ها دچار آسیب شده‌اند. برای رفع سریع خسارات و بازسازی فضاهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان، اساتید و کارکنان، مجموعه اقدامات لازم در سه مرحله اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی تشریح کرد: مرحله نخست مربوط به برآورد هزینه خسارات است. این اقدام در چارچوب بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تعیین خسارات ناشی از جنگ رمضان در حال انجام است و هدف آن پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی و دریافت غرامت از دشمن متجاوز است. تاکنون خسارت واردشده به چهار واحد دانشگاهی در سه استان کشور بیش از ۳۲۰ هزار میلیون ریال (۳۲ میلیارد تومان) برآورد شده است.

وی ادامه داد: مرحله دوم مربوط به تأمین اعتبار مورد نیاز است. در این زمینه مکاتبات لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده تا از اعتبارات پیش‌بینی‌شده توسط دولت استفاده شود. همچنین، با حمایت‌های ریاست دانشگاه ملی مهارت، استفاده از اعتبارات عمرانی داخلی دانشگاه نیز در دستور کار قرار دارد.

عبدی اضافه کرد: مرحله سوم اجرای عملیات بازسازی ساختمان‌ها و فضاهای آسیب‌دیده است. در این مرحله، پس از تهیه نقشه‌ها و مشخصات فنی توسط مهندسان مشاور واجد صلاحیت، عملیات اجرایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد بازسازی وزارت کشور، شهرداری‌ها، گروه‌های جهادی و پیمانکاران تخصصی آغاز خواهد شد. تمام فعالیت‌های اجرایی این مرحله نیز تحت نظارت نهادهای فنی و مهندسی معتبر انجام می‌شود.

وی در پایان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ‌های اخیر، تأکید کرد: دانشگاه ملی مهارت با تمام توان و تا پای جان، در مسیر بازسازی فضاهای علمی و آموزشی کشور و تحقق دانشگاهی در شأن ایران مقتدر، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.