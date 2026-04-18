ثابت قدم: بودجه ای برای تعویض چمن آزادی تخصیص پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاشت نهال به منظور گرامیداشت یاد و نام شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، امروز (شنبه ۲۹ فروردین) با حضور محمکدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در دو مجموعه ورزشی آزادی و انقلاب انجام شد.

بر این اساس و در مجموعه ورزشی آزادی، کاشت نهال در سرتاسر اطراف دریاچه آزادی انجام می شود. در مجموعه ورزشی انقلاب هم بخشی از این مجموعه برای کاشت نهال اختصاص داده شده است.

در حاشیه این مراسم محمد علی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ضمن تشکر از وزیر ورزش بابت حمایت در توسعه فضای سبز در مورد لزوم اجرای این طرح توضیح داد.

وی با اشاره به دو جنگی که طی یک سال گذشته پشت سر گذاشته شد و منجر به شهادت رهبر فرزانه انقلاب، دانش آموزان میناب و ...شد، تصریح کرد: همیشه پویش های متعددی در توسعه فضای سبز داشتیم و رهبر انقلاب هم روی آن تاکید داشتند، ضمن اینکه همه ساله ۱۵ اسفند روز طبیعت داشتیم اما اسفند سال گذشته به خاطر شرایط جنگ امکان پرداختن به ان مهیا نشد، بر همین اساس امروز این برنامه اجرایی شد.

وی با تاکید بر برنامه پیش بینی شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در توسعه فضای سبز به ویژه در دو مجموعه ورزشی انقلاب و آزادی، خاطرنشان کرد: در نظر داریم سالانه ۱۰۰ هزار و ماهانه حدود ۱۰ هزار نهال در مجموعه های ورزشی و به ویژه این دو ورزشگاه کاشت کنیم به ویژه با توجه به فقدانی که از حیث فضای سبز در آزدی داریم.

ثابت قدم همچنین در مورد چمن مجموعه ورزشی آزادی و تعویض آن گفت: مراحل اجرایی کار در حال آغاز شدن است. بودجه این برای این کار تخصیص پیدا نکرده اما وظیفه خود دانستیم که کار را آغاز کنیم. با مسئولان سازمان برنامه امروز نشست داریم و در این مورد یعنی چمن و دیگر برنامه هایی که برای ورزشگاه آزادی داریم، مذاکره می کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد بازسازی سالن دوازده هزار نفری آزادی و هزینه آن گفت: در حال بررسی و مشاوره هستیم و طی یک ماه آینده برآورد اولیه را مشخص می کنیم.