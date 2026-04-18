به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بورس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کالای نوییرا۱ (نقرین) به دلیل استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران، برای سه روز کاری دیگر تمدید شد.

در اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران آمده است که با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات انجام‌شده در امیدنامه و افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، مقرر شده است ۳۰۰ میلیون واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نقرین از روز شنبه ۲۹ فروردین و از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس کالای ایران پذیره‌نویسی شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دوره پذیره‌نویسی جدید سه روز کاری به طول می‌انجامد و هدف از این تمدید، پاسخ‌گویی به تقاضای بالای سرمایه‌گذاران و بهینه‌سازی فرایند تأمین مالی صندوق است.