  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

تمدید سه‌روزه پذیره‌نویسی صندوق نقرین با افزایش سقف واحدها

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری کالای نوییرا۱ (نقرین) با توجه به استقبال گسترده و افزایش سقف واحدهای صندوق، برای سه روز کاری دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان بورس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کالای نوییرا۱ (نقرین) به دلیل استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران، برای سه روز کاری دیگر تمدید شد.

در اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران آمده است که با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات انجام‌شده در امیدنامه و افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، مقرر شده است ۳۰۰ میلیون واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نقرین از روز شنبه ۲۹ فروردین و از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس کالای ایران پذیره‌نویسی شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دوره پذیره‌نویسی جدید سه روز کاری به طول می‌انجامد و هدف از این تمدید، پاسخ‌گویی به تقاضای بالای سرمایه‌گذاران و بهینه‌سازی فرایند تأمین مالی صندوق است.

کد مطلب 6803838
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها