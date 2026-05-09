به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران، با توجه به استقبال بالای سرمایهگذاران از مرحله نخست پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری کالایی «تابان تمدن یک» (با نماد نقرفام)، فرایند پذیرهنویسی این صندوق به عنوان ششمین صندوق نقره بازار سرمایه تمدید شده است.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری این صندوق در دوره مجاز پذیرهنویسی، مقرر شد ۲۰۰ میلیون واحد سرمایهگذاری جدید از طریق بازار صندوقهای سرمایهگذاری بورس کالای ایران عرضه شود.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از روز شنبه ۱۹ اردیبهشتماه به مدت ۳ روز کاری در فرایند پذیرهنویسی این صندوق مشارکت کنند.
