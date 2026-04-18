۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

کاشت ۶۵۰ هزار نهال در کردستان؛ برگزاری پویش «سرو ایران» در سنندج

کاشت ۶۵۰ هزار نهال در کردستان؛ برگزاری پویش «سرو ایران» در سنندج

سنندج- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از کاشت ۶۵۰ هزار اصله نهال در قالب پویش «سرو ایران» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفی‌پور صبح شنبه در مراسم پویش «سرو ایران و نهال امید» که در پارک کودک سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این پویش در راستای تحقق اهداف توسعه فضای سبز و لبیک به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه منابع طبیعی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به سهم یک میلیون اصله‌ای استان در طرح مردمی کاشت درخت، افزود: بخش قابل توجهی از این نهال‌ها به زراعت چوب، به‌ویژه صنوبر، اختصاص یافته که علاوه بر تأمین نیاز صنایع، در کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی نیز مؤثر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار اصله نهال در سطح استان با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد کاشته شده است.

شریفی‌پور با قدردانی از همراهی اقشار مختلف، بیان کرد: در این مراسم نیز با مشارکت مسئولان و شهروندان، تعداد قابل توجهی نهال در پارک کودک سنندج غرس شد.

وی هدف از اجرای این پویش را ترویج فرهنگ درختکاری، افزایش سرانه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد.

