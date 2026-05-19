کردستان پیشتاز تولید نهال و زراعت چوب کشور

بهزاد شریفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کردستان یکی از استان‌های پیشرو کشور در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در حوزه تولید نهال، توسعه زراعت چوب و حفاظت از منابع طبیعی انجام داده است.

وی افزود: سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان‌های استان تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از آن به صورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها، صنایع، بهره‌برداران و متقاضیان قرار می‌گیرد.

زراعت چوب راهکاری برای حفاظت از جنگل‌ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به اهمیت اجرای طرح زراعت چوب بیان کرد: این طرح با هدف کاهش فشار بر جنگل‌های زاگرس، مقابله با قاچاق چوب و تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ اجرا می‌شود.

شریفی‌پور ادامه داد: توسعه زراعت چوب علاوه بر حفاظت از عرصه‌های طبیعی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تقویت معیشت بهره‌برداران و کشاورزان داشته باشد.

توزیع رایگان نهال در استان

وی خاطرنشان کرد: در قالب اجرای ماده ۲۲ تا ۲۷ قانون هوای پاک، بیش از یک میلیون اصله نهال به صورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها و صاحبان صنایع قرار گرفته و اطلاعات آن در سامانه «ساتک» ثبت شده است.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان یادآور شد: از نیمه اسفندماه سال گذشته نیز پویش مردمی «سرو ایرانی، نهال امید» در استان آغاز شد که در قالب آن بیش از ۶۵۰ هزار اصله نهال به یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدرسه شجره طیبه میناآباد کاشته شده است.

ضرورت توجه به فرهنگ درخت‌یاری

شریفی‌پور با تأکید بر اهمیت نگهداری از نهال‌های کاشته شده گفت: در کنار توسعه فرهنگ درختکاری، باید فرهنگ درخت‌یاری و مراقبت از نهال‌ها نیز در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در نگهداری و تأمین آب نهال‌ها، عامل اصلی موفقیت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خواهد بود.