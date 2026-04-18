انجام ۱۷۸۲ عمل جراحی در مراکز درمانی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین امیری در سخنانی از انجام هزار و ۷۸۲ مورد عمل جراحی در مراکز درمانی لرستان برای مجروحین در طی جنگ رمضان خبر داد.

وی عنوان کرد: از مجموع ۱۷ هزار و ۱۸۸ عمل جراحی انجام شده در این ایام، هزار و ۷۸۲ مورد مربوط به مجروحین جنگ تحمیلی سوم بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: در این مدت عمل جراحی ۳۴۹ مجروح جنگی در شرایط بستری و هزار و ۴۳۳ مجروح در شرایط سرپایی انجام شده است.

امیری، تصریح کرد: در ایام جنگ رمضان تعداد دو هزار و ۸۳۸ مجروح جنگی به مراکز درمانی لرستان مراجعه کرده اند که تعداد دو هزار و ۶۶۹ مورد در مراکز دولتی و ۱۶۹ مورد در مراکز خصوصی پذیرش شده اند.

وی با تمجید از خدمات بی شائبه و جهادی کادر درمان در این جنگ تحمیلی، تصریح کرد: در ایام جنگ رمضان نه تنها خدشه ای به خدمات در تمامی مراکز خدمات دهنده دانشگاه علوم پزشکی به ویژه مراکز درمانی وارد نشد، بلکه پرسنل خدوم حوزه ی سلامت استان با عزم بیش تر خدمات خود را ارائه کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: در این ایام پزشکان با توان مضاعف در صحنه خدمت حضور داشتند به گونه ای که ۱۷۳ هزار و ۳۹۶ ویزیت بیماران انجام شد که از این بین ۲۱ هزار و ۴۷۸ مورد را پزشکان متخصص انجام دادند.

امیری، بیان داشت: در ایام جنگ رمضان ۴۳ هزار و ۶۵۳ مورد مراجعه به مراکز درمانی انجام شده است که ۲۰ هزار و ۷۳ مورد منجر به بستری و۲۳ هزار و ۸۵۰ مورد به صورت سرپایی درمان شدند.