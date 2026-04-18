۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ایجاد ۴۹۸ فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی لرستان

خرم‌آباد- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی لرستان از ایجاد ۴۹۸ فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی این استان طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد عالیخانی در سخنانی با اشاره به برگزاری کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان، اظهار داشت: در این کارگروه بر ضرورت راستی‌آزمایی دقیق و پایش مستمر اشتغال‌های ثبت‌شده و حرکت به سمت ثبت آمارهای واقعی و قابل اتکا تأکید شد.

وی گفت: در این نشست اعلام شد که لرستان برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی را در دستور کار دارد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی خود را متناسب با این هدف تدوین و به صورت منظم پایش کنند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی لرستان، افزود: تعهد اشتغال حوزه صنایع‌دستی استان در سال گذشته تعداد ۴۹۸ نفر بوده که این میزان به طور کامل محقق شده است.

عالیخانی، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بخش مهمی از فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند از طریق توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی، تقویت تولیدات بومی، حمایت از هنرمندان و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها ایجاد شود.

