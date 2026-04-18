ایجاد ۴۹۸ فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد عالیخانی در سخنانی با اشاره به برگزاری کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان، اظهار داشت: در این کارگروه بر ضرورت راستی‌آزمایی دقیق و پایش مستمر اشتغال‌های ثبت‌شده و حرکت به سمت ثبت آمارهای واقعی و قابل اتکا تأکید شد.

وی گفت: در این نشست اعلام شد که لرستان برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی را در دستور کار دارد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های عملیاتی خود را متناسب با این هدف تدوین و به صورت منظم پایش کنند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی لرستان، افزود: تعهد اشتغال حوزه صنایع‌دستی استان در سال گذشته تعداد ۴۹۸ نفر بوده که این میزان به طور کامل محقق شده است.

عالیخانی، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بخش مهمی از فرصت‌های شغلی جدید می‌تواند از طریق توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی، تقویت تولیدات بومی، حمایت از هنرمندان و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها ایجاد شود.