هنرمندان شاخص هنر انقلاب اسلامی در لرستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان سپهوند در سخنانی، اظهار داشت: ویژه برنامه گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی و تجلیل از هنرمندان شاخص هنر انقلاب فردا یکشنبه در تالار ماه حوزه هنری لرستان در خرم آباد برگزار می شود.

وی گفت: این مراسم با حضور مسئولان، فعالان هنر انقلاب اسلامی و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان برگزار می‌شود.

مدیرکل حوزه هنری لرستان،افزود: در این آیین هنرمندان رشته های مختلف بر اساس شاخص‌هایی نظیر خلق اثر با انتشار وسیع یا اکران موفق در سال گذشته، تأثیرگذاری اجتماعی، تجربه مؤثر در جریان‌سازی فرهنگی هنری همسو با انقلاب اسلامی و واکنش هنرمندانه و تأثیرگذار به رویدادهای روز کشور تجلیل خواهد شد.