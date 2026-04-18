یوسف پور: ۳.۵ میلیون مسافر نوروزی در چالوس اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور صبح شنبه در شورای اداری شهرستان درباره جنگ رمضان گفت: در این جنگ هژمونی آمریکا و اسرائیل شکسته شد و ایستادگی ملت ایران، اقتدار کشور را در منطقه به نمایش گذاشت. دشمنان تلاش کردند تا با ترور رهبران و مردم ایران، اراده این ملت را متوقف کنند، اما مردم ایران با قدرت ایستاده‌اند.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل جنگ را بر کشور تحمیل کردند تا به اهداف استراتژیک خود در منطقه برسند، اما با هدایت رهبری معظم انقلاب، مقاومت نیروهای مسلح و حمایت مردم، قدرت ایران اسلامی همچنان استوار مانده است.

یحیی یوسف‌پور در ادامه تأکید کرد که اگر شرایط به سمت صلح پیش برود، ایران همچنان ملت صلح‌طلبی است، اما در صورت تحمیل جنگ، ملت ایران آماده دفاع از کشور خواهد بود.

وی همچنین به نقش فضای مجازی در کم‌رنگ کردن دستاوردهای پیروزی‌های ایران توسط دشمنان اشاره کرد و گفت: ما موظف به جهاد تبیین هستیم و باید با قلم و سخن خود، حقایق را برای مردم روشن کنیم.

فرماندار چالوس در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شهرستان در ایام نوروز و جنگ رمضان اشاره کرده و از ثبت سه و نیم میلیون شب‌اقامت در این مدت خبر داد.

وی همچنین از همکاری تمامی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی تقدیر کرد.

در پایان، یوسف‌پور از ستاد خدمات سفر، ستاد تنظیم بازار، ستاد پشتیبانی از جنگ رمضان و مردم فهیم و غیور شهرستان چالوس قدردانی کرد.