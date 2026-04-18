به گزارش خبرنگار مهر، در پی تحولات اخیر و بسته شدن موقت فضای هوایی کشور همزمان با تهاجم صهیونیستی-آمریکایی، سازمان هواپیمایی کشوری صبح امروز با انتشار اطلاعیه‌ای از بازگشایی تدریجی آسمان ایران خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با ابلاغ مراجع ذی‌ربط و پس از انجام ارزیابی‌های دقیق امنیتی و ایمنی در کمیته هماهنگی کشوری و لشکری (CMC)، فضای هوایی کشور و تعدادی از فرودگاه‌ها مطابق اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) از ساعت ۷ صبح امروز (شنبه، ۲۹ فروردین) مجدداً فعال شده است.

در همین راستا، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که مسیرهای هوایی در بخش شرقی آسمان کشور برای عبور پروازهای بین‌المللی فعال است.

این اطلاعیه می‌افزاید: عملیات پروازی در فرودگاه‌های کشور نیز از امروز به‌صورت تدریجی و متناسب با سطح آمادگی‌های فنی و عملیاتی، در هر دو بخش نظامی و غیرنظامی از سر گرفته خواهد شد.

در همین حال، پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که برخی اخبار منتشرشده درباره آغاز پرواز برخی ایرلاین‌ها از فردا، در چارچوب همین بازگشایی تدریجی قابل ارزیابی است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های هواپیمایی در حال حاضر می‌توانند با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری، نسبت به برنامه‌ریزی پرواز و آغاز فروش بلیت در مسیرهای اعلامی اقدام کنند.

بازگشایی تدریجی فضای هوایی کشور در شرایط فعلی، گامی مهم در جهت بازگشت ثبات به شبکه حمل‌ونقل هوایی و ازسرگیری جریان عادی پروازها ارزیابی می‌شود؛ روندی که به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط ایمن، در روزهای آینده با شتاب بیشتری دنبال شود.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعیه‌های تکمیلی در این خصوص متعاقباً منتشر خواهد شد.