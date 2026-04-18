بازگشایی فضای هوایی کشور از صبح امروز؛ آغاز تدریجی پروازها

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در پی بسته شدن فضای هوایی کشور همزمان با تهاجم صهیونیستی-آمریکایی و با ابلاغ مراجع ذیربط، پس از انجام ارزیابیهای امنیتی و ایمنی در کمیته هماهنگی کشوری و لشکری (CMC)، فضای هوایی کشور و تعدادی از فرودگاهها مطابق با اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) از ساعت ۷ صبح امروز (شنبه، ۲۹ فروردین) بازگشایی شد.
بر اساس این اطلاعیه، مسیرهای هوایی در بخش شرقی فضای هوایی کشور برای عبور پروازهای بینالمللی از آسمان ایران فعال شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: عملیات پروازی در فرودگاههای کشور نیز از امروز بهصورت تدریجی و بر اساس آمادگیهای فنی و عملیاتی در بخشهای نظامی و غیرنظامی، بهمنظور ارائه خدمات مسافری به هموطنان از سر گرفته میشود.
سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: هموطنان اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را صرفاً از طریق درگاه رسمی این سازمان پیگیری کنند.
