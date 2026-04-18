از سرگیری فعالیت ۶ فرودگاه در کشور؛ آغاز فعالیت فرودگاه مهرآباد

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت فرودگاه‌های کشور اظهار کرد: فعالیت فرودگاه مهرآباد از امروز (شنبه، ۲۹ فروردین) از سر گرفته شده، اما این اقدام منوط به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری است.

وی افزود: در حال حاضر فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد، مشهد، بیرجند، گرگان و زاهدان در مدار عملیاتی قرار دارند و پروازها از این فرودگاه‌ها انجام می‌شود.

اسعدی سامانی در پایان تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی باید با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری، نسبت به برنامه‌ریزی پرواز و آغاز فروش بلیت در مسیرهای اعلامی اقدام کنند.