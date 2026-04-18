  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

از سرگیری فعالیت ۶ فرودگاه در کشور؛ آغاز فعالیت فرودگاه مهرآباد

از سرگیری فعالیت ۶ فرودگاه در کشور؛ آغاز فعالیت فرودگاه مهرآباد

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: فرودگاه مهرآباد از امروز (شنبه، ۲۹ فروردین) بازگشایی شد، اما این اقدام منوط به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری است.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت فرودگاه‌های کشور اظهار کرد: فعالیت فرودگاه مهرآباد از امروز (شنبه، ۲۹ فروردین) از سر گرفته شده، اما این اقدام منوط به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری است.

وی افزود: در حال حاضر فرودگاه‌های امام خمینی (ره)، مهرآباد، مشهد، بیرجند، گرگان و زاهدان در مدار عملیاتی قرار دارند و پروازها از این فرودگاه‌ها انجام می‌شود.

اسعدی سامانی در پایان تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی باید با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری، نسبت به برنامه‌ریزی پرواز و آغاز فروش بلیت در مسیرهای اعلامی اقدام کنند.

کد مطلب 6804079
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها