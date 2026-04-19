به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیهای اعلام کرد: با انجام هماهنگیهای لازم، مجوز برقراری پروازهای مسافری بینالمللی از فرودگاه مشهد از روز دوشنبه، ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ صادر شده است و هموطنان میتوانند با مراجعه به سایتهای معتبر، نسبت به خرید بلیت مسیرهای بینالمللی از مبدأ یا به مقصد این فرودگاه اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است که در حال حاضر هیچگونه مجوزی برای فروش بلیت پروازهای داخلی صادر نشده و سازمان هواپیمایی کشوری تأکید میکند بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوداگری، مردم صرفاً از طریق سایتهای معتبر که فهرست آنها در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی «www.caa.gov.ir» منتشر شده است، نسبت به تهیه بلیت هواپیما اقدام کنند.
