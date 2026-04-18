نیازهای درمانی بخش توکهور و هشتبندی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارع زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور صبح امروز که برای بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب به شرق هرمزگان و شهرستان میناب سفر کرده بود پس از حضور و ادای احترام به شهدای دانش آموز میناب برای بررسی نیازهای درمانی بخش توکهور و هشتبندی با امام جمعه این منطقه دیدارو گفتگو کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امامجمعه توکهورهشتبندی، با قدردانی از حضور تیم بسیج جامعه پزشکی کشور و استان، بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار گفت: نبود امکانات پایهای مانند تخت بستری، خدمات آزمایشگاهی پایدار، رادیولوژی و آمبولانسهای مناسب، کمبود نیروهای متخصص آزمایشگاه و رادیولوژی فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده است.
امامجمعه توکهورهشتبندی عنوان کرد : برخی از این کمبودها و نیازهای درمانی مشکلات چندین ساله مردم این منطقه هستند که نیازمند برنامه ریزی برای حل آنها است .
وی به موضوع توجه به درمان یک مجروح جنگی را مطرح کرد که مسئولان بسیج جامعه پزشکی اعلام کردند پیگیری این پرونده در دستور کار قرار میگیرد و با هماهنگی مراکز درمانی انجام خواهد شد.
موسی رنجبری رئیس بسیج جامعه پزشکی هرمزگان با تأکید بر اینکه بسیاری از چالشهای حوزه درمان بدون تأمین نیروی انسانی متخصص رفع نخواهد شد افزود: صرف ساخت ساختمان یا تجهیز مراکز بدون حضور نیروهای پایدار، پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.
وی عنوان کرد : پروندههای مرتبط با شهدا، مجروحان و جانبازان با اولویت و حساسیت ویژه توسط بسیج جامعه پزشکی دنبال میشود.
رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با بیان گزارشی از وضعیت مرکز درمان بستر و نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی ارائه گفت: ضرورت راهاندازی خدمات پایدار با تکیه بر جذب نیروهای متخصص یکی از برنامه های اصلی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان است که در حال پیگیری قرار دارد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان گفت: با همه شرایط حاکم تلاش شده است تا در این منطقه اقدامات درمانی خوبی ایجاد شود که برخی از آنها انجام و برخی دیگر در حال برنامه ریزی آن هستیم.
محمدحسین زارعزاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور سه محور اصلی مشکلات بخش توکهور وهشتبندی را کمبود نیروی انسانی متخصص، فرسودگی تجهیزات و آمبولانسها و مشکلات فضای فیزیکی عنوان کرد.
وی بیان داشت : ایجاد خدمات جدید بدون تأمین نیروی انسانی پایدار، تنها سطح انتظار مردم را افزایش میدهد.
زارع زاده با تأکید بر ضرورت تربیت نیروهای بومی گفت: جذب نیروی متخصص در شرایط فعلی دشوارتر شده، اما توسعه خدمات پایدار بدون سرمایهگذاری انسانی ممکن نیست.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور اعلام کرد: بخشی از مشکلات مطرحشده باید در سطوح دانشگاه علوم پزشکی، وزارتخانه و ستاد بسیج جامعه پزشکی پیگیری شود و نتیجه این بازدید در قالب گزارش رسمی به مراجع مربوط ارسال خواهد شد.
در ادامه برنامههای سفر، تیم بسیج جامعه پزشکی کشور و استان با حضور در منزل یکی از مجروحان جنگ رمضان از فرزند مجروح شان در جنگ تحمیلی عیادت کردند و روند درمان او مورد پیگیری قرار گرفت.
نظر شما