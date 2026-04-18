طرح هادی در ۲۲ روستای شهرستان سامان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شهبازی صبح شنبه در نشست بررسی مشکلات مسکن روستایی شهرستان سامان افزود: به برکت حساب ۱۰۰ امام (ره)، تمامی روستاهای این شهرستان دارای طرح هادی مصوب هستند و اجرای آن در ۲۲ روستا تاکنون عملیاتی شده است

شهبازی اظهار داشت: همچنین ۶۵ درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان سامان مقاوم‌سازی شده و ۹۷ درصد واحدهای مسکونی نیز با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، دارای سند مالکیت هستند.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به م شکلات موجود در برخی روستاها گفت: مسائل مربوط به حرائم رودخانه برای روستاییان چالش‌هایی ایجاد کرد که رفع آن نیازمند توجه و نگاه ویژه مسوولان است.

شهبازی همچنین از کمبود زمین در شهرستان سامان به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه خبر داد و تصریح کرد: ۶ سایت به مساحت ۱۸۲ هکتار شناسایی و مراحل قانونی آن‌ها در کارگروه‌های مربوطه برررسی شده است.

وی ادامه داد: در این سایت‌ها چهارهزار ۴۲۰ قطعه زمین برای ساخت و ساز پیش‌بینی شده و لازم است دستگاه‌های اجرایی نسبت به تامین زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

به گفته وی، تاکنون ۲ هزار ۶۹۷ واحد مسکونی در شهرستان سامان از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی مقاوم‌سازی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز بر ضرورت بازنگری طرح‌های هادی متناسب با ظرفیت هر منطقه تاکید کرد.

اردشیر آذر با بیان اینکه مشکلات حرائم باید با دقت و مسوولیت‌پذیری پیگیری شود گفت: قوانین مربوط به شهر و روستا باید به درستی اجرا و اعمال شود.

وی گفت: طرح‌های هادی روستایی متناسب با ظرفیت‌های هر نقطه و هر شهرستان تهیه و بازنگری شود.

وی ادامه داد: امروز جهاد در نظام اداری به معنای حضور میدانی و پیش‌بینی مشکلات پیش از بروز نارضایتی در جامعه است.