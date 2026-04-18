۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

عزیزی: حالا از بازگشت وضعیت تنگه هرمز به قبل لذت ببرید

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازگشت تنگه هرمز به حالت قبل در ایکس نوشت: هشدار دادیم، توجه نکردید! حالا از بازگشت وضعیت تنگه هرمز به قبل لذت ببرید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازگشت تنگه هرمز به حالت قبل خطاب به دشمن آمریکایی - صهیونیستی نوشت: هشدار دادیم، توجه نکردید! حالا از بازگشت وضعیت تنگه هرمز به قبل لذت ببرید.

به گزارش مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) نیز امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته با حسن نیت با عبور تعداد محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت‌شده موافقت کرد. ولی متأسفانه آمریکایی ها با بدعهدی های مکرر که در سابقه خود دارند همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره، ادامه می دهند.

به همین دلیل کنترل تنگه هرمز به حالت قبل برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد.

اعلام می‌دارد تا زمانی که آمریکا به محدودیت تردد شناورها از مبدا ایران به مقصد و از مقصد به مبدا ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی می ماند.

محسن صمیمی

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      همینجوریش هم که نفت خیلی گرون نشد .
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      شاید تنگه هرمز دیگه براشون مهم نیست ‌
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است/ غرامت می‌گیریم
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      فقط کشتی‌های تجاری با پرداخت عوارض اجازه تردد در تنگه هرمز را دارند کشتی‌های تجاری با نظر ایران و با پرداخت عوارض اجازه تردد در تنگه هرمز را دارند و کشتی‌های جنگی حق عبور ندارند.

