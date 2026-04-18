آیین استقبال از پرچم متبرک حضرت فاطمه معصومه(س) در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر گ، همزمان با دهه کرامت، آیین استقبال از پرچم متبرک حضرت فاطمه معصومه(س) ظهر شنبه با حضور مردم و خانواده‌های شهدا در یادمان شهدای گمنام و موزه دفاع مقدس دیار علویان برگزار شد.

در این مراسم، پرچم متبرک بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) در میان ابراز ارادت حاضران وارد محل برگزاری شد و فضای مراسم را عطرآگین و معنوی کرد. شرکت‌کنندگان با قرائت صلوات و اجرای برنامه‌های مذهبی، ارادت خود را به اهل‌بیت(ع) ابراز کردند.

این آیین با هدف گرامیداشت دهه کرامت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و در آن بر پیوند معنوی میان راه شهدا و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید شد.

تبعیت از ولایت، رمز عبور از بحران‌ها و تضمین پیروزی جبهه مقاومت است

حجت‌الاسلام ایمانی‌مقدم خادم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه با تأکید بر نقش راهبردی ولایت در عبور از چالش‌های تاریخی، گفت: در شرایط حساس کنونی، کوچک‌ترین غفلت به زیان امت اسلامی خواهد بود و تنها راه نجات، حرکت هماهنگ با ولی فقیه است.

وی با اشاره به مجاهدت‌های رهبر انقلاب و ایستادگی رزمندگان اسلام در برابر تهدیدات دشمنان، اظهار کرد: امروز جهان اسلام در میانه یک نبرد سرنوشت‌ساز قرار دارد و هرگونه سستی و غفلت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

ایمانی‌مقدم با بیان اینکه جبهه مقابل با حضور فعال صهیونیست‌ها و حامیان بین‌المللی آنان شکل گرفته است، افزود: در چنین شرایطی، معیار حرکت برای جامعه اسلامی مشخص است و آن تبعیت از ولی فقیه است؛ مسیری که از ابتدای انقلاب تاکنون کشور را از بحران‌های سخت عبور داده و به عزت و امنیت رسانده است.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تصریح کرد: شهدا منشأ حیات و برکت در جامعه هستند و بر اساس آموزه‌های دینی، آنان نزد پروردگار خود زنده‌اند. توسل به شهدا و بهره‌گیری از معنویت آنان، می‌تواند راهگشای مسیر امروز جامعه باشد.

خادم حرم مطهر حضرت معصومه (س) تأکید کرد: جامعه اسلامی باید از هرگونه پیشی گرفتن یا عقب ماندن از امام پرهیز کند، چرا که در طول تاریخ، نجات در گرو حرکت در مسیر ولایت بوده است و امروز نیز این اصل، ضامن پیروزی جبهه حق خواهد بود.

گفتنی است دهه کرامت هر ساله همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه(س) تا ولادت امام رضا(ع) با برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.